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Захарова назвала Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 472

Захарова о словах Зеленского о Донбассе: такое мог сказать только бездушный циник

Захарова назвала Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала высказывание лидера Незалежной об отсутствии погибших и раненых на юго-востоке его страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе. Таким образом дипломат раскритиковала высказывание лидера Незалежной об отсутствии погибших и раненых на юго-востоке его страны.

«Заявление „они стреляют сами“ в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Мария Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Украине сил.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал гарантий безопасности от ведущих стран мира.

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