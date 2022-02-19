Захарова назвала Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ раскритиковала высказывание лидера Незалежной об отсутствии погибших и раненых на юго-востоке его страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского бездушным циником за слова о Донбассе. Таким образом дипломат раскритиковала высказывание лидера Незалежной об отсутствии погибших и раненых на юго-востоке его страны.

«Заявление „они стреляют сами“ в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Мария Захарова в Telegram.

Дипломат отметила, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Украине сил.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский потребовал гарантий безопасности от ведущих стран мира.