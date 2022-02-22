Политологи назвали главные итоги признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР

Жители Донбасса сегодня празднуют признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. В честь столь значимого события гремят салюты в городах.

Россия признала суверенитет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ в присутствии глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Перед этим российский лидер обратился к гражданам РФ с подробной речью, объясняющей сложившуюся ситуацию в отношениях между Москвой и Киевом.

Политолог Дмитрий Солонников в эксклюзивном интервью 5-tv.ru отметил, что в процессе президент провел длинный исторический экскурс сравнения влияния олигархов на экономику и возможностей договоренностей с Западом. Однако главный момент выступления, безусловно, признание суверенитета ДНР и ЛНР.

«Фактически это подведение черты под восьмилетним периодом, когда РФ громко и на международном уровне везде заявляла, что ДНР и ЛНР — части Украины, пыталась добиться, чтобы были приняты Минские соглашения и были приняты законы, меняющие Конституцию Украины, наделяющие Донбасс и другие регионы особым статусом. Фактически речь была о том, что Украина останется государством с большой частью пророссийского электората», — отметил политолог.

Эксперт предположил, что главной идеей прошедших восьми лет была попытка изменить политику Киева в сторону более дружественного отношения к Москве, добиться поддержки пророссийски ориентированных политических сил в Раде. К сожалению, этого не произошло.

Политолог Алексей Мухин также не был удивлен итогами выступления Путина. Он отметил, что признание вполне логично завершило эскалацию вооруженного конфликта, которую Украина всячески поддерживала в последнее время.

«Итоги ожидаемы. В принципе возможность признания ЛНР и ДНР была достаточно серьезным предупреждением для Украины и тех западных партнеров, которые тоннами завозили оружие на территорию Украины, которое тут же попадало на линию соприкосновения, — отметил он, — Само признание вполне логично завершило процесс, который Украина в последнее время поддерживала, а именно эскалацию вооруженного конфликта. Теперь люди Донецкой и Луганской народных республик будет под защитой Российской Федерации».

Решение Владимра Путина в мире восприняли по-разному. Президент Франции Эммануэль Макрон и его немецкий коллега Олаф Шольц выразили разочарование таким шагом со стороны Москвы, но при этом подтвердили готовность к продолжению контактов. В США же заявили о санкциях.

Сами жители ДНР и ЛНР празднуют, не скрывая своей радости. Они запускают салюты, выходят на улицы с российскими триколорами и пьют шампанское.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в ДНР и ЛНР отреагировали на решение России признать независимость республик. В Донбассе начался настоящий праздник.