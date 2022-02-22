Экс-офицер НАТО: ответные санкции России устроят настоящий коллапс в Европе

Владимир Путин ранее заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. Запад отреагировал предсказуемо.

НАТО не сможет оставить без внимания признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россией. Бывший офицер альянса Николя Фреаль в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, какие меры может принять блок в ответ на такой шаг со стороны РФ и что изменится для ЕС.

Кто вступится за Украину?

«Глобально для Европы и мира ничего не поменяется. Не стоит переоценивать значимость Украины, — подчеркнул бывший военный, — Да, эта страна географически в Европе, но она — марионеточное государство, абсолютно потерявшее ощущение реальности».

По мнению Фреаля, руководство Незалежной не отличается профессионализмом и честностью. Глава же государства Владимир Зеленский находится на своем посту исключительно потому, что он удобен для западных лидеров, считает экс-офицер НАТО.

«Украина находится в катастрофическом положении. Из-за ошибок власти, внутренних противоречий от нее ушел Крым, идет гражданская война. При этом есть явные проблемы в западных регионах, которые еще в начале XX века принадлежали Польше и Венгрии», — отметил Фреаль.

Эти государства крайне заинтересованы в том, чтобы к венграм и полякам на территории Украины относились с уважением, но этого, по мнению бывшего военнослужащего, не происходит.

Говоря о возможных последствиях решения президента РФ Владимира Путина, Фреаль отметил, что альянс не станет предпринимать серьезные шаги из-за Украины.

«Зная НАТО изнутри, я бы сказал, что они ограничатся только санкциями. Россия уже привыкла к санкциям, а для запада это единственный способ показать, что они хоть что-то делают», — уверен он.

Большой страх Европы

Экс-офицер НАТО полагает, что блок куда сильнее боится ответных мер в свой адрес, чем переживает за судьбу Украины.

«Представим, а если Россия захочет ввести санкции? Она просто перекроет газопровод. А если это произойдет, то в Европе сразу случится энергетический коллапс», — пояснил Фреаль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вооруженные силы РФ обеспечат поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.