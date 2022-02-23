Будь готов! Всегда готов! Лиза и Гарри Галкины 23 февраля взяли в руки гранаты

Алла Пугачева опубликовала видео с занятий военно-патриотической физкультурой в школе детей в День защитника Отечества.

Алла Пугачева показала, как ее с Максимом Галкиным дети Гарри и Лиза занимаются физкультурой на уроке в гимназии. В честь Дня защитника Отечества школьники приняли участие в небольшом соревновании военно-патриотической направленности. Наследники знаменитостей взяли в руки муляжи гранат и по-пластунски преодолели препятствия с ними в руках.

Сколько бы ни восхищались поклонники звездной семьи талантами наследников юмориста и Примадонны, каждый раз для восторга находится новый повод. Теперь фанаты хвалят ребятишек за спортивную подготовку и делают комплименты красавице Лизе в фартуке медицинской полевой сестры.

«Будь готов! Всегда готов! Защитники Гарри и Лиза», — подписала ролик Пугачева.

Некоторые пользователи взялись поспорить с Примадонной и отказались умиляться занятиям Лизы и Гарри. Все, что связано с войной, даже в такой «зарничной» форме, должно обходить молодое поколение стороной, считают одни. Другие наоборот полагают: образование должно включать в себя и такие элементы, и при правильной подаче жестокости детей они не научат.

Ну а что до второклашек-двойняшек, им, похоже, просто весело потратить немного своей неуемной энергии на соревнования. Они ловко справились с заданием и порадовали маму.

Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в 2013 году с помощью суррогатной матери. Наследники звезд учатся во втором классе Первой Московской гимназии. Дети знаменитостей обрели бешеную популярность — каждый ролик с Лизой и Гарри собирает миллионы просмотров и становится поводом для публикаций в СМИ. Юморист, которого в сети называют образцовым и вообще лучшим в мире папой, с радостью делится моментами жизни с отпрысками.

Ранее 5- tv.ru публиковал видео Максима Галкина, в котором он рассказал об особенном таланте Гарри.