Минобороны РФ: военная инфраструктура ВСУ выводится из строя высокоточным оружием

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 9 468

В российском оборонном ведомстве сообщили, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Ударов по городам не наносится.

Минобороны РФ: военная инфраструктура ВСУ выводится из строя высокоточным оружием

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

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В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что «гражданскому населению ничего не угрожает».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту его жителей. Российский лидер также призвал украинских военных сложить оружие.

После этого СМИ сообщили о том, что в городах Украины стали раздаваться звуки взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение.

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