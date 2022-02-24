Минобороны РФ: военная инфраструктура ВСУ выводится из строя высокоточным оружием

В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что «гражданскому населению ничего не угрожает».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту его жителей. Российский лидер также призвал украинских военных сложить оружие.

После этого СМИ сообщили о том, что в городах Украины стали раздаваться звуки взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский ввел на территории страны военное положение.