Минобороны РФ сообщили о выведении из строя военной инфраструктуры Украины

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны украинских вооруженных сил подавлены. Также отмечается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Основная цель — защита мирных жителей. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины.

Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что «гражданскому населению ничего не угрожает».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных.