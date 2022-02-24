Минобороны РФ сообщили о выведении из строя военной инфраструктуры Украины

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 198

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны украинских вооруженных сил подавлены.

Минобороны РФ сообщили о выведении из строя военной инфраструктуры Украины

Фото: ТАСС/Григоров Гавриил

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выедена из строя. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны украинских вооруженных сил подавлены. Также отмечается, что военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Основная цель — защита мирных жителей.  В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ракетных авиационных и артиллерийских ударов по городам Украины.

Высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что «гражданскому населению ничего не угрожает».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
24 февр
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
24 февр
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
24 февр
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
24 февр
Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе
24 февр
Минобороны РФ: ВСУ массово покидает занимаемые позиции, бросая вооружение
24 февр
В соцсетях сообщается о появлении российских военных в Харькове
24 февр
Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
24 февр
Байден пообещал Зеленскому ввести жесткие санкции против России
24 февр
Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе: «Они перешли красную черту»
24 февр
В Белгородской области отменили занятия в школах на границе с Украиной
-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
80.42
3.65 90.88
3.54
Берегите нервы! Китайский совет дня на четверг, 24 февраля

Последние новости

11:54
Жители Белгорода рассказали об упавшем вблизи жилого дома боевом снаряде
11:46
Жители Киева массово скупают продукты в магазинах, многие пытаются покинуть город
11:41
Корреспонденты «Известий» рассказали об обстановке в Донецке и Луганске
11:38
Стас Михайлов запел патриотические песни: «Время пришло за своих постоять!»
11:19
Момент гибели девочки в челябинском бассейне попал на видео
11:19
Экономист дал прогноз по курсу доллара и евро на фоне обострения в Донбассе

Сейчас читают

Пришла пора действовать: Почему спецоперация в Донбассе назрела именно сейчас
Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год