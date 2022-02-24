Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм Эксклюзив 4 037

Ранним утром по указу президента РФ Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация.

Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных

Фото: ТАСС / Zuma

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Радикальные националистические батальоны будут сражаться в поддержку своей идее покорения Донбасса. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью 5-tv.ru на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой ранним утром объявил Владимир Путин.

«Националистические батальоны безусловно будут сражаться, это их идея — заставить жителей Донбасса склонить головы перед нацистами украинскими. А украинская армия, которая состоит из добропорядочных людей, она, наверное, воевать не должна. Но поживем — увидим. Я не могу утверждать за всех», — пояснил эксперт.

Литовкин выразил надежду, что «разум украинского народа, у которого, что Россия приходит на Украину не как враг, а как спасатель».

Комментируя решение Владимира Путина о начале спецоперации, военный эксперт отметил, что началась операция по принуждению Незалежной к миру, которая означает невозможность для Киева продолжать обстреливать Донбасс и убивать на этой территории женщин, стариков и детей.

«Будет положен конец варварским бомбардировкам и на украине будет видимо установлен другой порядок», — отметил Виктор Литовкин.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Минобороны РФ особо подчеркнули, что огонь ведется строго по военным инфраструктурным объектам Украины, объектам ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В свою очередь Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.

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