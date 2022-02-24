Военный эксперт Литовкин дал прогноз действиям украинских военных

Ранним утром по указу президента РФ Владимира Путина в Донбассе началась военная спецоперация.
Фото: ТАСС / Zuma
Радикальные националистические батальоны будут сражаться в поддержку своей идее покорения Донбасса. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин в интервью 5-tv.ru на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой ранним утром объявил Владимир Путин.
«Националистические батальоны безусловно будут сражаться, это их идея — заставить жителей Донбасса склонить головы перед нацистами украинскими. А украинская армия, которая состоит из добропорядочных людей, она, наверное, воевать не должна. Но поживем — увидим. Я не могу утверждать за всех», — пояснил эксперт.
Литовкин выразил надежду, что «разум украинского народа, у которого, что Россия приходит на Украину не как враг, а как спасатель».
Комментируя решение Владимира Путина о начале спецоперации, военный эксперт отметил, что началась операция по принуждению Незалежной к миру, которая означает невозможность для Киева продолжать обстреливать Донбасс и убивать на этой территории женщин, стариков и детей.
«Будет положен конец варварским бомбардировкам и на украине будет видимо установлен другой порядок», — отметил Виктор Литовкин.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в Минобороны РФ особо подчеркнули, что огонь ведется строго по военным инфраструктурным объектам Украины, объектам ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. В свою очередь Владимир Зеленский объявил военное положение в стране.
- 24 февр
- Росавиация: Приостановлена работа 12 российских аэропортов
- 24 февр
- Аксенов заявил о разрывах в приграничной зоне в Крыму
- 24 февр
- Воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией закрыто
- 24 февр
- Минобороны РФ: военная инфраструктура ВСУ выводится из строя высокоточным оружием
- 24 февр
- Зеленский созвал Совбез Украины
- 24 февр
- Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе
- 24 февр
- Силовики ВСУ предприняли попытку прорыва под селом Николаевка в Донбассе
- 24 февр
- Зеленский заявил, что инициировал разговор с Путиным и не получил ответа
- 24 февр
- Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за обращения ЛДНР к России
- 24 февр
- Главы ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Украины
Читайте также
80%
3.65 90.88
3.54
Нашли ошибку?