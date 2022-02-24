Глава европейской дипломатии Боррель предупредил Москву о беспрецедентной изоляции
Экстренные заседания в связи с ситуацией на Украине сегодня проходят в немецком Бундестаге и в британском парламенте.
Фото, видео: ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL; 5-tv.ru
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз ввести против России самый жесткий в истории пакет санкций. И предупредил, что Москва может столкнуться с беспрецедентной изоляцией.
«Это не вопрос блокировки, это не вопрос дипломатических игр, это вопрос жизни и смерти. Это вопрос будущего всего мирового сообщества. В этом мы едины. Консолидированное решение Евросоюза будет выработано на саммите лидеров ЕС, который вечером соберется в Брюсселе», — подчеркнул Боррель.
Экстренные заседания в связи с ситуацией на Украине сегодня проходят в немецком Бундестаге и в британском парламенте. Премьер Борис Джонсон предложил созвать экстренный саммит НАТО. Президент США сегодня объявит о новом пакете санкций. Ожидается, что они не только ограничат деятельность еще нескольких российских банков, но и блокируют использование в нашей стране американских технологий. Целый ряд государств закрывают посольства в Киеве и рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Украины.
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