Глава европейской дипломатии Боррель предупредил Москву о беспрецедентной изоляции

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Экстренные заседания в связи с ситуацией на Украине сегодня проходят в немецком Бундестаге и в британском парламенте.

Фото, видео: ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL; 5-tv.ru

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз ввести против России самый жесткий в истории пакет санкций. И предупредил, что Москва может столкнуться с беспрецедентной изоляцией.

«Это не вопрос блокировки, это не вопрос дипломатических игр, это вопрос жизни и смерти. Это вопрос будущего всего мирового сообщества. В этом мы едины. Консолидированное решение Евросоюза будет выработано на саммите лидеров ЕС, который вечером соберется в Брюсселе», — подчеркнул Боррель.

Экстренные заседания в связи с ситуацией на Украине сегодня проходят в немецком Бундестаге и в британском парламенте. Премьер Борис Джонсон предложил созвать экстренный саммит НАТО. Президент США сегодня объявит о новом пакете санкций. Ожидается, что они не только ограничат деятельность еще нескольких российских банков, но и блокируют использование в нашей стране американских технологий. Целый ряд государств закрывают посольства в Киеве и рекомендуют своим гражданам покинуть территорию Украины.

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