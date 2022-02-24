Шойгу дал офицерам распоряжение относиться с уважением к военнослужащим ВСУ

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 060

Специальная операция ВС РФ в Донбассе идет уже десять часов. Многие украинские военные складывают оружие и запрашивают коридоры для выхода.

Шойгу дал офицерам распоряжение относиться с уважением к военнослужащим ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Тема:
Специальная военная операция России

Командирам подразделений вооруженных сил России министром обороны Сергеем Шойгу дано специальное распоряжение об уважительном отношении к украинским военнослужащим в ходе проведения специальной операции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», — пояснил он.

Также Конашенков отметил, что министром обороны дано распоряжение проработать «создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, специальная операция ВС РФ в Донбассе идет уже десять часов. Многие украинские военные складывают оружие и запрашивают коридоры для выхода.

Тема:
Специальная военная операция России
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