Шойгу дал офицерам распоряжение относиться с уважением к военнослужащим ВСУ
Специальная операция ВС РФ в Донбассе идет уже десять часов. Многие украинские военные складывают оружие и запрашивают коридоры для выхода.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Командирам подразделений вооруженных сил России министром обороны Сергеем Шойгу дано специальное распоряжение об уважительном отношении к украинским военнослужащим в ходе проведения специальной операции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», — пояснил он.
Также Конашенков отметил, что министром обороны дано распоряжение проработать «создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».
Как сообщал ранее 5-tv.ru, специальная операция ВС РФ в Донбассе идет уже десять часов. Многие украинские военные складывают оружие и запрашивают коридоры для выхода.
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