Шойгу дал офицерам распоряжение относиться с уважением к военнослужащим ВСУ

Командирам подразделений вооруженных сил России министром обороны Сергеем Шойгу дано специальное распоряжение об уважительном отношении к украинским военнослужащим в ходе проведения специальной операции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В распоряжении подчеркнуто, «с учетом того, что военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам, относиться к ним с уважением», — пояснил он.

Также Конашенков отметил, что министром обороны дано распоряжение проработать «создание безопасных коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, специальная операция ВС РФ в Донбассе идет уже десять часов. Многие украинские военные складывают оружие и запрашивают коридоры для выхода.