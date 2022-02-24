Минобороны РФ: Военнослужащие Украины запрашивают коридор для выхода
Группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление при огневой поддержке ВС России.
Фото: ТАСС / SERGEY DOLZHENKO
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) стараются уклоняться от прямых боевых столкновений и запрашивают коридоры для выхода без оружия из зоны проведения спецоперации. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов», — подчеркнул он.
Также он добавил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают наступление при огневой поддержке ВС России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 42 украинских пограничника прибыли в Россию и заявили об отказе от службы.
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