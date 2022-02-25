Путин разъяснил Макрону причины спецоперации России в Донбассе
В пресс-службе Кремля сообщили, что российский лидер дал французскому коллеге исчерпывающее объяснение о военной операции.
Фото, видео: ТАСС / Гунеев Сергей; 5-tv.ru
Исчерпывающее объяснение причин и обстоятельств своего решения о начале военной спецоперации Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону.
Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа, лидеры России и Франции говорили серьезно и откровенно. И условились оставаться в контакте.
Украинский кризис Владимир Путин обсудил по телефону и с президентом Ирана. Сообщается, что Ибрахим Раиси выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере европейской безопасности.
Ситуация на Украине стала главной темой и в телефонной беседе с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил многолетнюю деструктивную политику Киева, направленную на слом Минских договоренностей.
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