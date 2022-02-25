Путин разъяснил Макрону причины спецоперации России в Донбассе

Исчерпывающее объяснение причин и обстоятельств своего решения о начале военной спецоперации Владимир Путин дал Эммануэлю Макрону.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа, лидеры России и Франции говорили серьезно и откровенно. И условились оставаться в контакте.

Украинский кризис Владимир Путин обсудил по телефону и с президентом Ирана. Сообщается, что Ибрахим Раиси выразил понимание озабоченностей Москвы в сфере европейской безопасности.

Ситуация на Украине стала главной темой и в телефонной беседе с индийским премьером Нарендрой Моди. Российский президент отметил многолетнюю деструктивную политику Киева, направленную на слом Минских договоренностей.