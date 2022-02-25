Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонной беседе с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему просьбу лидера Украины Владимира Зеленского о переговорах. Об этом, как пишет «Интерфакс», Макрон сообщил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередного саммита ЕС.

По словам французского президента, у него состоялся «искренний, прямой и быстрый разговор» с Путиным, и об этом его попросил Зеленский. Лидер Незалежной в первую очередь призвал остановить спецоперацию в Донбассе в кратчайшие сроки, но особенно настаивал на аудиенции с президентом РФ, которой до сих пор добиться не удалось.

«Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата», — отметил Макрон.

Несмотря на свои заявления, лидер Франции считает необходимым сохранение каналов связи с РФ, чтобы в будущем добиться перемирия на Украине. Он добавил, что предпринимать подобные инициативы — часть его ответственности, если об этом просит Киев. Своей прерогативой также назвал осуждение Москвы, применение в ее адрес санкций и в то же время продолжение дипломатического диалога.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что на данный момент Россия сознательно выбирает свой путь.

18 февраля власти ДНР и ЛНР дали старт экстренной эвакуации населения на территорию России из-за обострения ситуации в Донбассе. 24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. В нем заявил, что после признания Россией независимости республик обстрелы со стороны ВСУ усилились, мирные жители в опасности, Киев дипломатический путь урегулирования конфликта игнорирует.

Республики Донбасса обратились за военной помощью к РФ, и Путин принял решение о проведении специальной военной операции. В посланиях Минобороны России неоднократно подчеркивалось, что жизням и здоровью мирного населения Украины ничто не угрожает, а удары высокоточными средствами наносятся исключительно по военной инфраструктуре и объектам ВСУ с целью выведения их из строя для недопущения дальнейшей эскалации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие санкции Запад ввел против РФ после первого дня спецоперации.