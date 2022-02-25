Минобороны РФ: 82 военнослужащих ВСУ сдались в районе острова Змеиный под Одессой
В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.
Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ
В районе острова Змеиный в Одесской области Украины сложили оружие и сдались 82 военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны России.
«В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что всего сложили оружие более 150 украинских военных различных подразделений. В частности, кроме тех, кто на острове Змеиный, — 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ в Николаевке. Коридор для выхода запросили морские пехотинцы.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.
- 25 февр
- В украинских соцсетях выдают видео учений РФ за доказательство обстрела
- 25 февр
- ФСБ РФ опубликовала видео с пришедшими в Крым украинскими пограничниками
- 25 февр
- Франция заявила о нежелании Европы и США воевать с Россией
- 25 февр
- ВДВ России взяли под контроль территорию возле Чернобыльской АЭС
- 25 февр
- В Минобороны РФ рассказали об итогах первых суток проведения спецоперации ВКС РФ
- 25 февр
- Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден при обстреле ВСУ
- 25 февр
- Нацбанк Украины запретил осуществлять операции в рублях РФ и Белоруссии
- 25 февр
- Росавиация пригрозила Британии ответными мерами после санкций против «Аэрофлота»
- 25 февр
- Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
- 25 февр
- Лидеры стран ЕС утвердили второй пакет санкций против России
Читайте также
80%
6.51 97.77
6.89
Нашли ошибку?