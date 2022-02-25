Минобороны РФ: 82 военнослужащих ВСУ сдались в районе острова Змеиный под Одессой

В районе острова Змеиный в Одесской области Украины сложили оружие и сдались 82 военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны России.

«В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что всего сложили оружие более 150 украинских военных различных подразделений. В частности, кроме тех, кто на острове Змеиный, — 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ в Николаевке. Коридор для выхода запросили морские пехотинцы.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.