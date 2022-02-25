Минобороны РФ: 82 военнослужащих ВСУ сдались в районе острова Змеиный под Одессой

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 070

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; Минобороны РФ

Тема:
Специальная военная операция России

В районе острова Змеиный в Одесской области Украины сложили оружие и сдались 82 военнослужащих ВСУ. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны России.

«В настоящее время с них берется подписка об отказе от участия в боевых действиях. В ближайшее время они будут возвращены к своим семьям», — подчеркнул официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что всего сложили оружие более 150 украинских военных различных подразделений. В частности, кроме тех, кто на острове Змеиный, — 11 военнослужащих 53 отдельной механизированной бригады ВСУ в Николаевке. Коридор для выхода запросили морские пехотинцы.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что после стабилизации обстановки в районе боевых действий все сдавшиеся будут возвращены домой к семьям.

Тема:
Специальная военная операция России
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