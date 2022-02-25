Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 4 977

В Минобороны России назвали операцию успешной и раскрыли ее детали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko via ZUMAPRESS.com; Минобороны РФ

Тема:
Специальная военная операция России

Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева», — рассказали в оборонном ведомстве.

В спецоперации принимали участие более 200 российских вертолетов. Для успешной высадки десанта другим подразделением российской армии была подавлена система ПВО в районе проведения военного мероприятия, что привело к полной изоляции боевых действий с воздуха, а также сделало невозможным активное ведение радиоэлектронной борьбы.

Потерь в вооруженных силах России нет.

Тема:
Специальная военная операция России
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