Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель
В Минобороны России назвали операцию успешной и раскрыли ее детали.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko via ZUMAPRESS.com; Минобороны РФ
Более 200 националистов были уничтожены при захвате ВС РФ аэропорта Гостомель. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«24 февраля Вооруженными Силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева», — рассказали в оборонном ведомстве.
В спецоперации принимали участие более 200 российских вертолетов. Для успешной высадки десанта другим подразделением российской армии была подавлена система ПВО в районе проведения военного мероприятия, что привело к полной изоляции боевых действий с воздуха, а также сделало невозможным активное ведение радиоэлектронной борьбы.
Потерь в вооруженных силах России нет.
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