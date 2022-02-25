Местные жители рассказали о последствиях обстрела ВСУ по Белгородской области

Украина ударила и по населенному пункту в Белгородской области. В поселке Майский снаряд приземлился буквально в 20-ти метрах от жилых домов. Их разрушило взрывной волной. А обломки и осколки ранили людей. Пострадал, в том числе шестилетний ребенок. Егор Кильдибеков на месте оценил последствия атаки.

Всего несколько секунд, и от дома, который строили больше девяти лет, не осталось практически ничего. К счастью, хозяев дома не было. О том, что случилось, узнали, когда на месте уже были все экстренные службы.

Местные говорят, один взрыв повредил сразу девять домов. В одном осколки выбитых стекол ранили маленького ребенка. В этом доме, к счастью, никто не пострадал. А вот сам дом, как говорит хозяин, восстановлению не подлежит. Огромные трещины в каждой несущей стене. Взрывом буквально выдавило оконные рамы и выбило дверь.

Эксперты уже подтвердили — находиться в поврежденных домах попросту опасно. Конструкции могут не выдержать. И это лишь один снаряд. Еще один, судя по воронке, такой же — упал в паре километров отсюда. Один дом разрушен, соседние получили повреждения. Сгорели две машины.

По официальным данным, всего за день снарядами повреждены семь жилых домов. Все, кто нуждается в крыше над головой, временно размещены в гостинице. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Но найти конкретного виновника, кто и направил снаряды в жилые дома, будет очень непросто.