Зеленский продолжает ждать помощи извне, но пока проявилась только Польша
В своих нерегулярных видеообращениях президент Украины отчитывается о телефонных переговорах с западными лидерами.
Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru
Владимир Зеленский тем временем продолжает ждать помощи извне. В очередном обращении к народу он рассказал, что созвонился со всеми значимыми западными лидерами: от президента Франции Эммануэля Макрона до председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Я договорился на новую помощь, новую поддержку для нашей страны. Я благодарен многим лидерам, отдельная благодарность президенту Байдену», — заявил Зеленский.
В Штатах уже пообещали 600 миллионов долларов, из них 350 — на оборону. Помимо этого, США готовы принять беженцев, но как их будут доставлять через океан и за чей счет — не уточняется. Пока что реальная помощь пришла только из соседней Польши, в Варшаве уверяют, что отправили в Незалежную колонну с вооружением.
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