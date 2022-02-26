Зеленский продолжает ждать помощи извне, но пока проявилась только Польша

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В своих нерегулярных видеообращениях президент Украины отчитывается о телефонных переговорах с западными лидерами.

Фото, видео: Zuma\TASS; 5-tv.ru

Тема:
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Владимир Зеленский тем временем продолжает ждать помощи извне. В очередном обращении к народу он рассказал, что созвонился со всеми значимыми западными лидерами: от президента Франции Эммануэля Макрона до председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Я договорился на новую помощь, новую поддержку для нашей страны. Я благодарен многим лидерам, отдельная благодарность президенту Байдену», — заявил Зеленский.

В Штатах уже пообещали 600 миллионов долларов, из них 350 — на оборону. Помимо этого, США готовы принять беженцев, но как их будут доставлять через океан и за чей счет — не уточняется. Пока что реальная помощь пришла только из соседней Польши, в Варшаве уверяют, что отправили в Незалежную колонну с вооружением.

Всю самую свежую информацию о происходящем на Украине смотрите на телеканале «Известия».

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