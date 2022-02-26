На Украине кадры исторической реконструкции выдали за расстрел людей военными РФ
Основой фейка стало видео военно-исторического фестиваля, опубликованное в YouTube.
Фото, видео: Depositphotos / designer491; Telegram @karaulny
Разоблачен очередной фейк о действиях российской армии в рамках спецоперации по защите Донбасса, который сейчас активно распространяют западные и украинские паблики. Они выкладывают видео, где якобы военные РФ на ходу расстреливают убегающих от них мирных граждан.
Telegram-канал «Караульный Z» выяснил, что на самом деле это кадры исторической реконструкции событий весны 1942 года — гибели 2-й ударной армии под командованием Андрея Власова.
Эпизод был воссоздан реконструкторами в мае прошлого года в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области в рамках IX международного военно-исторического фестиваля, посвященного 79-летию Любанской наступательной операции. Видео мероприятия имеется в открытом доступе в сети.
Подобные фейковые видеозаписи регулярно появляются в социальных сетях и СМИ Украины и Запада. Так, накануне испанский телеканал выдал кадры из видеоигры Arma 3 за действия российских военных, участвующих в спецоперации по защите Донбасса.
Также выяснилось, что распространенное в соцсетях видео, где якобы запечатлены последствия авиаудара Вооруженных сил России по Украине, вызывавшего «цепную реакцию на Луганской электростанции», было снято в Китае.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинские СМИ выдумали летчика-аса по прозвищу «Призрак Киева», который в одиночку якобы сбил шесть российских военных самолетов.
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