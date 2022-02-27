Танки выдвинулись на южные границы ДНР

Самая горячая точка сейчас — это южные окраины ДНР. Бойцы народных республик стягивают силы, чтобы нанести решающий удар по нацбатальонам, которые захватили Мариуполь. На пути ключевой рубеж — небольшой город Волноваха.

За переброской техники на передовой следит корреспондент МИЦ «Известия» Семен Еремин. Подробности в репортаже.

Колея уже глубоко разбита — тяжелая техника идет сплошным потоком, чтобы влиться в наступление к промежуточному рубежу — городку Волноваха. Это южный вектор и конечная цель — освобождение Мариуполя.

Вот это дорога на недавно освобожденное село Николаевка, до него совсем не далеко. И оно уже стало, по сути, тыловой позицией, потому что наступление развивается. И передовые соединения вооруженных сил ДНР уже ушли вперед. И сейчас вот эта техника подтягивается туда, на «передок», как говорят военные. Здесь есть и танки, и БМП. Несколько установок «Град» тоже следуют на передовую.

От этой точки до передовых позиций больше десяти километров. Каждый из которых был пройден серьезными усилиями. Вооруженные силы Украины контролировали эту территорию все последние годы и за это время успели создать серьезный укрепрайон. Но воодушевление дает бойцам силы, чтобы справиться.

«Есть ощущение финала уже?»

«Есть! И очень хочется уже, чтобы вздохнули спокойно родные, отцы, матери», — отвечает боец Народной милиции ДНР позывной «Клим».

Южные окраины ДНР всегда были одной из самых напряженных зон этого конфликта. Сейчас — по-настоящему горячая точка.

«На данном участке уже достигнут ряд успехов, ряд населенных пунктов отбиты у ВСУ. Захвачено большое количество пленных. Противник частично огрызается, открывает минометный огонь. Но достаточно слабый», — говорит военнослужащий Народной милиции ДНР Александр Петлюк.

И чем дальше, тем слабее. Линии укреплений строятся одна за другой, но они всегда разные. Чем дальше от передовых позиций, тем меньше бетона и заградительных мин.

Вот он, настоящий ударный кулак волновахского направления. Ждет своего часа. Дело в том, что самая сложная первая линия укреплений Вооруженных сил Украины уже пройдена. Дальше будет легче. При расширении плацдарма наступательного, получается так, что некоторые населенные пункты, которые удерживает ВСУ, оказываются в тылу у Народной милиции ДНР. И вынуждены оттягиваться к своим. И так ломается вся схема их обороны на этом участке.

Николаевка оказалась не то что бы особенно крепким орешком. Это достаточно большой поселок, и задачей первостепенной важности было сохранить его целым.

«Много мирных жителей, городские поселки, застройки, лесополосы. Неудобно — не хочется ничего ни повредить, ни разрушить, ни кого-то ранить. Заходили в основном пехотинцы, при поддержке. Лично своими силами выбивали», — рассказывает военнослужащий Народной милиции ДНР позывной «Варяг».

Подразделение «Варяга» понесло ощутимые потери, выполняя эту задачу. Теперь главное — отодвинуть противника как можно дальше, чтобы исключить обстрелы поселка. Местные этого очень ждут.

«Так вот честно скажу — я доволен, что пришли военные. Вот серьезно. Ну, в никуда мы двигались, в никуда», — говорит житель села Николаевка Вячеслав Кахно.

В подвале дома — несколько семей с детьми. Ночуют здесь уже почти неделю, и очень ждут, когда эта война уже, наконец, останется в прошлом.

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