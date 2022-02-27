Криминалисты исследуют взорванную военными ВСУ нефтебазу в Ровеньках в ЛНР

|
Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист Эксклюзив 1 031

Поздно вечером 26 февраля на нефтебазе в городе Ровеньки Луганской народной республике прогремел взрыв, после чего начался пожар.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Криминалисты исследуют взорванную военными ВСУ нефтебазу в Ровеньках в ЛНР. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, который в настоящее время находится на месте событий. По его словам, утром в воскресенье, 27 февраля, на место обстрелянной военнослужащими ВСУ нефтебазы в Ровеньках снова прибыли криминалисты. Они должны достоверно подтвердить, что была преднамеренная атака на городской объект.

«Сотрудники предприятия пытаются залатать дыры от разлета осколков на сохранившихся нефтяных резервуарах», — рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

По его словам, примерно в 300 метрах от места ЧП была найдена воронка, образовавшаяся в результате взрыва ракеты «Точка У».

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен реактивный двигатель от «Точки-У», лежащий у нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики. Из-за этой ракеты на нефтебазе начался пожар. Запись удалось сделать корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге.

Известно, что вечером 26 февраля сотрудники Народной милиции ЛНР заявили о ракетном ударе по нефтебазе в Ровеньках. Это привело к взрывам и пожару. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что в Ровеньках украинские войска Украины применили тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Согласно имеющейся информации, при первом взрыве пострадали люди. Сразу за ним прогремел второй. В результате атаки загорелись 200 тонн дизельного топлива.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что огонь ведется только по военной инфраструктуре, причем высокоточными средствами поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.

Подробности и всю последнюю информацию смотрите на телеканале «Известия».

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
27 февр
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
27 февр
В сети появился фейк о «задержании ВСУ диверсантов и осведомителей» в Мариуполе
27 февр
Жители Иловайска рассказали об обстрелах со стороны ВСУ: «Ад кромешный!»
27 февр
Зеленский подал иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге
27 февр
Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с российской стороной
27 февр
Помощь другим государствам во время спецоперации будет считаться госизменой в РФ
27 февр
Время ожидания делегацией России переговоров с Украиной в Гомеле истекло
27 февр
Россияне предлагают помощь и жилье беженцам из Донбасса
27 февр
Международная реакция на ситуацию на Украине
27 февр
Журналист телеканала «Известия» попал под обстрел в поселке Пищевик в ДНР
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Фильтруем информацию и восстанавливаем нервы. Китайский гороскоп на недел...

Последние новости

16:07
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
16:05
В сети появился фейк о «задержании ВСУ диверсантов и осведомителей» в Мариуполе
15:57
Жители Иловайска рассказали об обстрелах со стороны ВСУ: «Ад кромешный!»
15:41
Зеленский подал иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге
15:34
Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с российской стороной
15:19
Помощь другим государствам во время спецоперации будет считаться госизменой в РФ

Сейчас читают

Журналист телеканала «Известия» попал под обстрел в поселке Пищевик в ДНР
Экономист Чирков назвал единственное изменение в жизни россиян из-за отключения от SWIFT
ЦБ: деньги россиян будут доступны и сохранены на счетах
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год