Криминалисты исследуют взорванную военными ВСУ нефтебазу в Ровеньках в ЛНР. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага, который в настоящее время находится на месте событий. По его словам, утром в воскресенье, 27 февраля, на место обстрелянной военнослужащими ВСУ нефтебазы в Ровеньках снова прибыли криминалисты. Они должны достоверно подтвердить, что была преднамеренная атака на городской объект.

«Сотрудники предприятия пытаются залатать дыры от разлета осколков на сохранившихся нефтяных резервуарах», — рассказал корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага.

По его словам, примерно в 300 метрах от места ЧП была найдена воронка, образовавшаяся в результате взрыва ракеты «Точка У».

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен реактивный двигатель от «Точки-У», лежащий у нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики. Из-за этой ракеты на нефтебазе начался пожар. Запись удалось сделать корреспонденту телеканала «Известия» Денису Кулаге.

Известно, что вечером 26 февраля сотрудники Народной милиции ЛНР заявили о ракетном ударе по нефтебазе в Ровеньках. Это привело к взрывам и пожару. Представительство Луганской народной республики в СЦКК сообщило, что в Ровеньках украинские войска Украины применили тактические ракетные комплексы «Точка-У».

Согласно имеющейся информации, при первом взрыве пострадали люди. Сразу за ним прогремел второй. В результате атаки загорелись 200 тонн дизельного топлива.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от украинских агрессоров. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. По данным ВЦИОМ, это решение поддерживает каждый третий опрошенный россиянин.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что огонь ведется только по военной инфраструктуре, причем высокоточными средствами поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден назвал новую мировую войну альтернативой жестким санкциям против России в связи с ситуацией в ДНР.

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