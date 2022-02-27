Кадры с американским гранатометом, найденным на позициях ВСУ

Противобункерный гранатомет, произведенный в США, был обнаружен на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по кадрам, появившимся в распоряжении 5-tv.ru, речь идет об американском одноразовом штурмовом гранатомете М-141, который применяется с целью поражения укрытий противника.

Ранее противотанковую ракету NLAW и гранатомет американского производства нашли на позициях ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Трехизбенка.

«Он (Гранатомет — Прим. Ред), предназначен для поражения фортификационных сооружений и укреплений противника, что прямо противоречит основному тезису Западу о поставках на Украину оборонительного вооружения», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным НМ ЛНР, около 100 единиц подобных гранатометов были поставлены на территорию Украины западными партнерами в январе этого года.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов с украинской была объявлена массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей из ДНР и ЛНР в регионы России.

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые подсчитали, грязную ядерную бомбу какой мощности мог создать Киев.

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