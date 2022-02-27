Кадры с американским гранатометом, найденным на позициях ВСУ

|
Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 113

По данным народной милиции ЛНР, около 100 единиц подобного оружия были поставлены на территорию Незалежной западными партнерами в январе этого года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Противобункерный гранатомет, произведенный в США, был обнаружен на бывших позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Судя по кадрам, появившимся в распоряжении 5-tv.ru, речь идет об американском одноразовом штурмовом гранатомете М-141, который применяется с целью поражения укрытий противника.

Ранее противотанковую ракету NLAW и гранатомет американского производства нашли на позициях ВСУ в ходе освобождения населенного пункта Трехизбенка.

«Он (Гранатомет — Прим. Ред), предназначен для поражения фортификационных сооружений и укреплений противника, что прямо противоречит основному тезису Западу о поставках на Украину оборонительного вооружения», — отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным НМ ЛНР, около 100 единиц подобных гранатометов были поставлены на территорию Украины западными партнерами в январе этого года.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов с украинской была объявлена массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей из ДНР и ЛНР в регионы России.

22 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые подсчитали, грязную ядерную бомбу какой мощности мог создать Киев.

Подробности и другую информацию смотрите в эфире телеканала «Известия».

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
27 февр
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
27 февр
В сети появился фейк о «задержании ВСУ диверсантов и осведомителей» в Мариуполе
27 февр
Жители Иловайска рассказали об обстрелах со стороны ВСУ: «Ад кромешный!»
27 февр
Зеленский подал иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге
27 февр
Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с российской стороной
27 февр
Помощь другим государствам во время спецоперации будет считаться госизменой в РФ
27 февр
Время ожидания делегацией России переговоров с Украиной в Гомеле истекло
27 февр
Россияне предлагают помощь и жилье беженцам из Донбасса
27 февр
Международная реакция на ситуацию на Украине
27 февр
Журналист телеканала «Известия» попал под обстрел в поселке Пищевик в ДНР
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
Фильтруем информацию и восстанавливаем нервы. Китайский гороскоп на недел...

Последние новости

16:07
Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
16:05
В сети появился фейк о «задержании ВСУ диверсантов и осведомителей» в Мариуполе
15:57
Жители Иловайска рассказали об обстрелах со стороны ВСУ: «Ад кромешный!»
15:41
Зеленский подал иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге
15:34
Украинская делегация выехала в Гомель на переговоры с российской стороной
15:19
Помощь другим государствам во время спецоперации будет считаться госизменой в РФ

Сейчас читают

Журналист телеканала «Известия» попал под обстрел в поселке Пищевик в ДНР
Экономист Чирков назвал единственное изменение в жизни россиян из-за отключения от SWIFT
ЦБ: деньги россиян будут доступны и сохранены на счетах
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год