Жители Иловайска рассказали об обстрелах со стороны ВСУ: «Ад кромешный!»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 1 090

По словам горожан, подобного беспредела они не видели даже 2014 году.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр; 5-tv.ru

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе Специальная военная операция России

Минувшей ночью под удар ВСУ попали жилые кварталы Иловайска. По словам горожан, подобного они не видели даже 2014 году.

Так, удар украинской ракеты «Точка-У» пришелся не более чем в метре от дома местного жителя Владимира Песчанского. В результате обстрела из жилища вылетели все стекла, а двери гаража буквально превратились в решето из входных отверстий.

«Ад кромешный. Я в 2014 году отсюда не выезжал, я все видел, но как-то под ногами не взрывалось, а тут практически…», — рассказал мужчина в беседе с корреспондентом телеканала «Известия» Родионом Северьяновым.

По его словам, он видел не менее пяти поврежденных домовладений и только по счастливой случайности, обошлось без прямых попаданий, но недвижимое имущество придется восстанавливать. Также в городе нарушены линии электропередач.

Кроме того, во время обстрела были сильно напуганы не только горожане, но и домашние животные. Сторожевой пес по кличке Бонифаций получил ранение. В беднягу попал осколок, к тому же его сильно контузило и теперь собака ничего не слышит.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов с украинской была объявлена массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей из ДНР и ЛНР в регионы России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

Больше подробностей по ситуации в Донбассе и другие свежие видео смотрите на телеканале «Известия».

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с американским гранатометом, найденным на позициях ВСУ.

Тема:
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