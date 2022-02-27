Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства
Глава государства отдал соответсвующее поручение во время встречи с начальником Генштаба и министром обороны РФ.
Фото, видео: ТАСС / Виталий Невар; 5-tv.ru
Российский президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим дежурства. Соответсвующее поручение глава государства отдал во время встречи с начальником Генштаба и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Он также отметил, что Запад предпринимает не только недружественные действия в экономике, более того высшие должностные лица НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес России.
Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. После нескольких десятков обстрелов с украинской была объявлена массовая эвакуация детей, женщин и пожилых людей из ДНР и ЛНР в регионы России.
21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.
Утром 24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.
По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.
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Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры с американским гранатометом, найденным на позициях ВСУ.
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