В пригородах Киева военные ВСУ начали применять начиненные фосфором боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, украинские военнослужащие, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали применять запрещенное оружие.

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В частности военные ВСУ используют 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град» советского производства. Их применение запрещено третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Также Конашенков отметил, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) при огневой поддержке ВС РФ продвинулась на 56 километров и активно развивает наступление.

Подразделения вооруженных сил ДНР продвинулась еще на три километра в направлении Петровское и заканчивает разгром резервов оперативно-тактической группы «Восток». Кроме того были взяты под контроль населенные пункты Анадоль и Андреевка.

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о том, что в Северодонецке Луганской области националисты, действуя как заградительные отряды пытаются остановить отступающие подразделения ВСУ. Они принуждают командиров продолжать сопротивление под угрозой расстрела. Заградотрядами националистов убиты четверо офицера Вооруженных сил Украины.

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21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР. С просьбой о признании к Москве обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

Утром 24 февраля российский лидер сообщил о начале специальной операции в Донбассе, направленной на защиту жизни местных жителей.

По данным Минобороны РФ, высокоточные средства поражения применяются только для выведения из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ. При этом гражданскому населению ничто не угрожает.

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