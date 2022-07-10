Министр обороны Украины Резников заявил об истощении и больших потерях ВСУ

Подразделения украинских боевиков испытывают нехватку личного состава, бронетехники и оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», — заявил Резников в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, Киев нуждается в дальнобойных артиллерийских установках, а ракетные системы малой дальности больше не так важны для ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ударом из высокоточного оружия был уничтожен пункт временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ в Славянске. Служба безопасности Украины (СБУ) использовала администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, чтобы получать информацию о местоположении объектов для нанесения ракетных ударов.