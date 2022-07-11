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Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Украинский лидер продолжает делать громкие заявления в адрес России.

Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lukas Balandis via www.imago-ima

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Тема:
Украинский кризис

Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте назвал «неприятным сюрпризом» для России военную помощь, которую власти страны оказывают Украине.

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал — накачивание Незалежной вооружением со стороны Запада никак не способствует продвижению в российско-украинских переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины.

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