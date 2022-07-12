С продвижением войск народных республик, многие из бойцов возвращаются в уже знакомые места — например, на тот самый стекольный завод в Лисичанске, где в свое время базировалось подразделение «Призрак». По знакомым местам с одним из бойцов того самого батальона прошелся военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Взорванные мосты — главное препятствие на пути к заводу. Объезжаем их окольными тропами. Восемь лет назад на этом заводе стоял батальон «Призрак» легендарного командира ополченцев Алексея Мозгового. С бывшим бойцом «Призраков» заходим в места, знакомые ему до боли.

Мозгового считали одним из самых харизматичных и честных командиров Донбасса. Потомственный казак, отец народного ополчения в ЛНР. Сначала отряд в несколько десятков бойцов, а к моменту дислокации в Лисичанске — уже батальон в 500 человек. Его боевой путь не был долог. В 2015 году покушение оборвало жизнь Мозгового.

«Правильный человек. Справедливый, правильный человек. Не давал ни мародерить, ни свинячить», — рассказал Александр Конотоп, бывший боец батальона «Призрак».

Уже в наши дни «Стекольник» облюбовали украинские военные. Когда-то здесь базировался 4-й взвод батальона Мозгового, здесь они чинили технику. Спустя годы ВСУ, в принципе, делают то же самое. Вот мы видим танк Т-64, который они, судя по всему, пустили на запчасти. Это такой танк-донор.

В помещениях завода много брошенных вещей: записные книжки, форма ВСУ, военная обувь. Судя по последней, здесь стояли еще и женщины — 35 размер. Едва войдя во второй цех, находим сюрприз — коктейль Молотова. Дальше видим, что их тут целые коробки. Объясняется просто: была нехватка ручных гранат и вооружения. А может быть, собирались сжигать при отходе объекты инфраструктуры.

У местных было поверье, что все будет хорошо, пока в Лисичанске стоит Мозговой. Когда батальон был вынужден отойти, по иронии судьбы через пару лет прекратил существование и сам стекольный завод. Предприятие-банкрот в последние годы разбирали на металлолом. А вместе с ним и надежды лисичан на то, что он когда-то снова даст людям работу.

«У меня мамка здесь уборщицей работала. Говорит, он заходит, Алексей, спрашивает: „Женщины, хотите работать?“. Они ответили, что хотят. „Ну, покамест я живой, будете работать“, — ответил Мозговой. И вот он ушел, и все», — вспомнил житель Лисичанска по имени Максим.

Немногие знают, что ровно 80 лет назад, здесь, у того же стекольного завода сражался за Лисичанск против фашистов любимый всеми артист Анатолий Дмитриевич Папанов. Об этих днях он вспоминать не любил. Слишком много потерь пришлось ему тут пережить.

Бился он в 1942 году, в ноябре. Был ранен, после чего его комиссовали и на фронт, несмотря на его протесты, он уже не вернулся. Здесь артист потерял 29 человек из 42 однополчан, что с ним были рядом. Этот отпечаток войны остался у него в памяти. Как и та память о Лисичанске, за который он стоял.