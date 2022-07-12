Петербург, где стояла жара, остудил ливень. Синоптики предупреждали — в городе начинается неделя дождей.

Ливни принес с собой циклон «Зельда». Его главной особенностью станут непривычно теплые ночи — температура не опустится ниже 19-20 градусов по Цельсию.

Но погулять без дождевика получится разве что в среду. Все остальное время в городе и области — монотонные дожди. Когда они закончатся, пока не знают даже синоптики. А пока в городе повышенная готовность — закрывается даже дамба.

На Петербург надвигается циклон «Зельда» — городу грозят ливни, грозы, шквалистый ветер. Местами даже град. Как готовятся в северной столице ко встрече с непогодой и чем она грозит жителям, узнал Роман Иконников.