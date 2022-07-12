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Захарова: обостряя ситуацию на Украине, США балансируют на грани ядерной войны

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 395

Представитель МИД РФ назвала неприемлемыми попытки американской пропаганды выставить Москву ядерной угрозой миру.

Захарова: обостряя ситуацию на Украине, США балансируют на грани ядерной войны

Фото: www.globallookpress.com / Irgc Official Webiste

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Тема:
Украинский кризис

Спровоцировав обострение кризиса на Украине, США лишь повысили риск прямого вооруженного конфликта двух ядерных держав, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала объяснение выбора Хиросимы локацией для проведения саммита G7. В контексте встречи со стороны Японии по наитию американцев прозвучало: нет более подходящего места, так как в условиях дестабилизации миропорядка «становится реальностью использование Россией ядерного оружия и угроза им». Как будто в стране забыли, что именно Штаты в 1945 году сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Власти государства, по словам Захаровой, сегодня занимаются «размыванием» исторической памяти собственного народа. Вот только в упомянутых городах не могут не помнить, что «варварский приказ» был отдан из Вашингтона. Пресс-секретарь российского МИД обратила внимание на цинизм, с которым безосновательная критика в адрес Москвы вписалась в контекст трагедии Хиросимы. Попытки выставить Кремль ядерным агрессором она назвала абсолютно неприемлемыми.

«Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооруженного конфликта ядерных держав. Очевидно, что такое столкновение было бы чревато ядерной эскалацией», — сказано в заявлении Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД добавила, что именно США сейчас генерируют главные ядерные риски для мира, но власти Японии предпочитает не замечать дестабилизирующий курс своего сюзерена. Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт их Китая Сун Чжунпин в беседе с мировым изданием предупредил о начале ядерной войны в Европе из-за Украины.

Тема:
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