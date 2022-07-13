Минобороны заявили о ликвидации свыше 350 националистов на заводе в Николаеве
ВС РФ уничтожила диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; Минобороны РФ
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ВКС РФ уничтожили на Николаевском судостроительном заводе свыше 350 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы „Каховка“», — сказал он в ходе брифинга.
В том числе российская армия ликвидировала диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева. Пять националистов были устранены, десять из них взяты в плен.
Также высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева. В результате уничтожено до 70 националистов украинской артиллерии, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и больше десяти автомобильной и специальной военной техники, отметил Конашенков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пусковые установки Harpoon были уничтожены русскими «Искандерами» под Одессой.
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