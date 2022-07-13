Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Минобороны заявили о ликвидации свыше 350 националистов на заводе в Николаеве

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 175

ВС РФ уничтожила диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Мамонтов; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

ВКС РФ уничтожили на Николаевском судостроительном заводе свыше 350 украинских боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы „Каховка“», — сказал он в ходе брифинга.

В том числе российская армия ликвидировала диверсионно-разведывательную группу переброшенного 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны из Киева. Пять националистов были устранены, десять из них взяты в плен.

Также высокоточным оружием ВКС РФ нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева. В результате уничтожено до 70 националистов украинской артиллерии, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и больше десяти автомобильной и специальной военной техники, отметил Конашенков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пусковые установки Harpoon были уничтожены русскими «Искандерами» под Одессой.

Тема:
Специальная военная операция России
13 июл
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
13 июл
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
13 июл
Пушилин: наемников в ДНР расстреляют в случае отклонения их апелляций
13 июл
МО РФ: три украинских самолета ликвидированы российскими истребителями
13 июл
ВС РФ уничтожили переброшенную из Киева под Харьков диверсионную группу ВСУ
13 июл
Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
13 июл
Украина провела запрещенные эксперименты на Запорожской АЭС
13 июл
Народная милиция ЛНР: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
13 июл
Минобороны показало телемост между участвующими в СВО военными и их родными
13 июл
Военкор «Известий» показал тренировки бойцов легендарного штурмового батальона «Сомали»
+22° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 13 июля

Последние новости

16:40
Власти Херсонской области попросили РФ помочь восстановить Новую Каховку
16:32
Украинские коллеги не верят в помощь Брежневой ВСУ: «Сиди в России и пой песенки»
16:26
«Ослепить и обездвижить»: эксперт о том, как прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS
16:20
Губерниев рассказал о попытках помириться с Бузовой: «Не получилось»
16:16
Взятых в ЛНР в плен белорусских наемников могут казнить
16:06
Ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича составляет более 320 миллионов рублей

Сейчас читают

Роза Сябитова сообщила о рождении внучки: «Спасибо любимым детям!»
Моральное и политическое смятение Запада стало тайным оружием Путина
Валдис Пельш рассказал о постыдном и травмирующем розыгрыше Чулпан Хаматовой
Трудности перевоза: Как не потерять деньги при покупке авто в Европе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год