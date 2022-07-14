Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 510

У обладателя уникального голоса диапазоном в четыре октавы не раз был соблазн покинуть родину и отправиться покорять европейские сцены. Однако что 30 лет назад, что сейчас певец категоричен!

Сергей Пенкин впервые высказался об отношении к спецоперации на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / IZVESTIA/Zurab_Javakhadze

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российский певец Сергей Пенкин на протяжении последних месяцев в отличие от коллег пытался держаться особняком от политических тем. Однако сейчас он честно рассказал о своем отношении к специальной военной операции и планирует ли оставить родину.

«Я не политичен, потому что считаю, что я человек творчества. Но я люблю свою страну и не собираюсь никуда ехать», — объяснил Пенкин в интервью Алене Жигаловой.

В качестве доказательств он вспомнил, как ему неоднократно за границей предлагали попытать счастье, попробовать развиваться там.

«В 1991 году я был на гастролях в Италии, мне предложили американское или итальянское гражданство. Я сказал, нет. Я еду в Россию», — добавил певец.

И о том выборе 30 лет назад до сих пор он ни разу не пожалел. На российской сцене Пенкин чувствует себя комфортно — здесь он давно занял свою нишу, и у него нет конкурентов. А большего и не надо. И ничего, что нет государственных наград и званий. Главное, коммуникация с любимым зрителем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у 61-летнего Сергея Пенкина до сих пор нет детей.

Тема:
Специальная военная операция России
14 июл
Саперы «Тропа», «Крым» и «Нева» восстанавливают ж/д пути в ЛНР
14 июл
Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром
14 июл
Бегут, сверкая пятками: «Аллигаторы» наводят ужас на украинских военных
14 июл
В РФ беспилотники научились доставлять кровь для переливания сразу на поле боя
14 июл
Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице
14 июл
Минобороны: в ДНР уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками
14 июл
Шесть националистов из «Кракена» застрелены в ходе драки с командованием
14 июл
Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29
14 июл
Захарова: США открыто призывают наносить удары по России
14 июл
Мария Захарова рассказала, почему Украина так часто говорит о контрнаступлении
+23° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
58.26
-0.27 58.34
-0.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 14 июля

Последние новости

21:37
Президент Италии не принял отставку премьера Драги
21:28
Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах
21:18
«Испортили праздник»: фанаты «Зенита» требуют найти виновных в приглашении «Би-2»
21:12
«Флаг ему в руки»: Васильева ответила Садальскому после сравнения с Кравченко
21:06
Строительный бум: в Мурманской области запустили программу «Свой дом в Арктике»
21:00
«Хейтеры, я вас не боюсь»: Долина показала фигуру в обтягивающем платье

Сейчас читают

Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ из РФ
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Дочь Александра Серова Мишель о переезде: «Папе нужен покой после ковида»
Врач рассказала, к каким болезням приводит неправильная чистка зубов

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год