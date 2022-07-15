Свидетелем сложнейшей спасательной операции стал военкор «Известий» в селе Никольское. Нужно было эвакуировать людей из монастыря — священнослужителей, монахинь, лежачих больных из местного дома милосердия. Но как раз в тот момент, когда вместе с народной милицией ДНР на место приехала съемочная группа, Украина открыла огонь. Настолько плотный, что казалось, выбраться из подвалов будет уже невозможно.

Каким был путь после этих четырех часов под минометным обстрелом и чего стоила эвакуация — расскажет Валентин Трушнин.

Сейчас мы вместе с бойцами Народной милиции и сотрудниками МЧС ДНР едем в село Никольское. Оно находится буквально на передовой, его постоянно обстреливают со стороны Угледара, где находятся позиции ВСУ. Сейчас мы должны забрать 54 мирных жителя.

В основном там живут священники, монахини и старики из дома милосердия при Никольском монастыре. Подворье постоянно обстреливают, на его территории нет ни одного уцелевшего здания.

«У нас тут такое было только что! Армагеддон! Со стороны Угледара…» — сказали настоятельницы, после чего последовали взрывы.

Мины на территорию монастыря падают с интервалом в несколько минут. Передвигаются монахини только бегом: из основного храма — в дом милосердия. Там в подвале немощные старики.

«Конечно, страшно, когда бомбят. А как же? Человек есть человек. А выйти так это явно на бой»;

«Мы не могли на улицу выйти, не могли носа высунуть, даже к окну подойти. У нас все окна посыпались, у нас человека ранило», — рассказали люди в монастыре.

Буквально за несколько минут до нашего приезда был сильный обстрел. Бабушки боятся выходить на улицу, но и оставаться здесь опасно. В какой-то момент плотность огня становится такой, что интервалов между прилетами не хватает, чтобы из подвала дома милосердия добежать до храма.

Съемочная группа «Известий» провела на территории монастыря больше четырех часов. Всякий раз, когда казалось, что обстрел закончился, он начинался с новой силой.

Несколько зданий за это время загорелись, тушить их некому, да и воды нет. Священники выносят из огня только самое важное — иконы и старинные книги.

В какой-то момент казалось, что эвакуация невозможна и все в западне. Но когда заработала наша артиллерия, огонь со стороны ВСУ стал не таким плотным, грузовики подъехали к дому милосердия с относительно безопасной стороны, и погрузка началась.

Выехать из монастыря можно только по одной дороге, и она простреливается. Съемочная группа едет одной из первых, вместе с военными нужно проверить, цела ли дамба. Ведь по ней тоже весь день били прицельно. Поля вокруг горят, все в дыму, но в саму дамбу, к счастью, не попали.

В результате удалось прорваться, и в финале этой спасательной операции люди оказались на пункте сбора, где их ждали кареты скорой помощи и автобусы МЧС. Военные на руках вынесли пожилых послушниц, которые продолжали читать молитвы.