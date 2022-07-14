Критик Фадеев назвал Галкина одним из главных артистов-«вредителей» РФ

В список знаменитостей, нанесших ущерб России, также вошли лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и актриса Чулпан Хаматова.

Максим Галкин вошел в список звезд, «наиболее навредивших России». Соответствующий перечень, как пишет Solenka.info, в своем блоге составил музыкальный критик Александр Фадеев.

Под артистами, «наиболее навредившими России», он подразумевает не просто уехавших за границу и выступивших против спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, а тех, кто продолжает поливать грязью россиян и обвинять Москву «во всех грехах».

Лидером списка стал юморист Максим Галкин, улетевший за границу вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой с началом спецоперации. Оттуда же он начал активно критиковать действия Кремля и нелицеприятно высказываться о своих согражданах.

В список также попала актриса Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию и раздающая там интервью иностранным журналистам. В них она неоднократно нелестно высказывалась не только о России, но и о присвоенном ей звании народной артистки РФ.

Закрыл тройку «лидеров» Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени». Проживая в Израиле, артист не упускает возможности регулярно критиковать действия властей РФ, а также негативно высказываться о россиянах, выступающих в поддержку спецоперации.

С 24 февраля ВС РФ ведут спецоперацию на территории Украины. Ее главными целями являются возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Незалежной. Владимир Путин принял решение о начале спецоперации после просьбы о помощи со стороны глав ЛНР и ДНР. Республики подверглись массированным обстрелам со стороны киевского режима, который отказался дипломатического урегулирования конфликта. Решение президента РФ о начале спецоперации поддержали две трети граждан РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в СК РФ прокомментировали новость о возбуждении уголовного дела в отношении Максима Галкина из-за антироссийских высказываний.