Ищут на заправках и пляжах: откуда Украина возьмет «миллион солдат»
Украинские власти заявили о подготовке масштабной военной силы для контрнаступления
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Данные о «миллионе» украинских солдат вызывают очень много вопросов.
Киев запустил одну из самых безумных информационных компаний: украинские политики начали твердить про «миллион бойцов», которые вот-вот перейдут в контрнаступление на Юге, чтобы занять Херсонщину, а в самых безумных мечтах — и Крымский перешеек и Приазовье. Первым об этом заявил министр обороны Резников, что характерно, в интервью британской Times.
И в его словах сквозит неприкрытая лесть, ведь именно британцы взяли на себя «заботу» по тренировке киевских формирований. По 10 000 человек каждые 120 дней, то есть, каждые четыре месяца. Ну как минимум, ролики снимать их точно учат. Пока другие мобилизованные умирают.
Не стоит удивляться, если чуть позже выяснится, что возможность поехать на «учения» в Великобританию ответственные командиры и чиновники продавали. Что, в первый раз, что ли?
Получается «миллион» солдат в наступление кинут нетренированными? Откуда взять этот «ударный кулак», если мужчин-военнообязанных на Украине отлавливают уже на пляжах, в очередях на заправку и в игровых салонах.
А с 1 октября на воинский учет поставят и женщин, отдельных профессий и 14 специальностей — химиков, медиков и ветеринаров, что логично, но также работниц IT-сферы, метеорологии и банковских служащих.
Кто-то еще верит в «миллионную» армию, нацеленную на Херсон?
- 17 июл
- «Три топора» и «Джавелины»: как Украина теряет подаренную Западом технику
- 16 июл
- Магазин с сюрпризом: зачем ВСУ подорвали торговый комплекс в Лисичанске
- 16 июл
- Назревающий переворот: кто может на самом деле привести Украину к окончательному развалу
- 15 июл
- Черноморская инициатива: Россия представила предложения по вывозу сельхозпродукции с Украины
- 15 июл
- Дизайнеру Лебедеву после поездки на Украину начали приходить пожелания смерти
- 15 июл
- Президент Бразилии придумал решение украинского конфликта
- 14 июл
- Российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром
- 14 июл
- Симоньян назвала цель удара ВС РФ по Дому офицеров Виннице
- 14 июл
- Украинские боевики обстреляли автовокзал в центре Донецка
- 14 июл
- Истребители ВКС РФ сбили в воздухе украинские Су-24 и МиГ-29
Читайте также
77%
-0.43 57.89
-0.45
Нашли ошибку?