Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня

Военкор «Известий» показал, как работает уникальный поезд-баня

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Уникальный состав появился еще в русско-японскую войну, но актуален и в нынешнее время.

Особенно важна сейчас поддержка для наших военных, которые сражаются за Донбасс на передовой. В ЛНР к солдатам и офицерам приехал настоящий спа-салон на колесах — поезд-баня, аналогов которому нет нигде в мире. Корреспонденту «Известий» Александру Морозову удалось в нем побывать.

На плацу необычные войска, это банно-прачечное подразделение группировки войск «Отважные». Больше 60 человек обеспечивают целую армию чистой формой и постельным бельем.

Впервые такие поезда — бани, появились в русско-японскую войну, курсировали они по фронтам Великой Отечественной, актуальны и сегодня. Здесь можно постирать не только форму и белье. Получить отглаженный китель и чистое полотенце, а еще побриться и постричься, здесь есть даже своя парикмахерская.

«Одна из самых популярных стрижек у нас это полубокс и некоторые просят площадку. Солдат, в каких бы он не был условиях, должен быть опрятным и подавать другим пример», — рассказал штатный парикмахер.

За один час помыться в специальных душевых могут шестьдесят бойцов. А мощности составу хватит, чтоб автономно существовать больше месяца.

«Мы можем с легкостью запитать не только себя, но и внешнего потребителя, которым может быть населенный пункт, без скромности скажу до тысячи частных домов мы можем обеспечить электроэнергией», — поделился главный энергетик поезда Сергей.

Пока военнослужащие принимают душ, их форму уже стирают.

«Максимальная загрузка до 40 килограммов в этой стиральной машине, есть разные режимы: шерсть, постельное белье, все что в армии есть, то и постирать можем. В принципе даже спальные мешки, стирается все как в домашней машинке, все одно и тоже, только объем большой. Не прихотливая, не ломается», — рассказал сержант Евгений.

В день стирают до двух тонн белья с передовой, его привозят на армейских грузовиках. После стирки: простыни и пододеяльники надо перегладить и аккуратно сложить.

«Кто-то скажет, ну что вы там, гладите стираете, не очень престижно. Но я думаю каждому, даже тому, кто в окопе, отдохнуть хочется на чистом белье, и хороших приятных простынках. Это поднимет и моральный дух и боевой», — отметил сержант Владислав.

Здесь есть и вагон-столовая, где рота солдат после всех водных процедур может поесть. Меню хоть и простое, но сытное.

Вымоют, постирают форму, накормят. На вооружении такого поезда нет ни в одной армии мира.

Тема:
Специальная военная операция России
19 июл
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
19 июл
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»
19 июл
Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину
19 июл
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
19 июл
Гостинцы НАТО, наркотики и рапорт Зеленскому: что осталось от ВСУ на НПЗ под Лисичанском
19 июл
Минобороны РФ: ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях
18 июл
Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
18 июл
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
18 июл
Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
18 июл
Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

9:24
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
9:02
Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
8:54
Посол РФ в Индонезии Воробьева: на саммите G20 к Лаврову выстроилась очередь
8:39
«Известия»: гарантия на технику по параллельному импорту будет действовать год
8:30
«Вылить клей на голову»: Боня рассказала о страшной мести для подруги-разлучницы
8:10
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»

Сейчас читают

«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
Максим Галкин в погоне за деньгами уезжает все дальше от России
Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда
Чем опасно употребление фруктов летом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год