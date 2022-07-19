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Памятник отобранной жизни: в ДНР появилась скульптура «горловской Мадонны» из снарядов ВСУ

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 147

Художник Михалев создал из снарядов ВСУ скульптуру «горловской Мадонны»

Памятник отобранной жизни: в ДНР появилась скульптура «горловской Мадонны» из снарядов ВСУ

Фото: Depositphotos / rootstocks

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Тема:
Украинский кризис

Для создания монумента художник использовал боеприпасы, упавшие на Донецк и Мариуполь.

Донецкий художник по металлу Виктор Михалев создал памятник «горловской Мадонне». Для мемориала скульптор собирал украинские снаряды, разорвавшиеся в Донецке и Мариуполе. Об этом рассказала в своем блоге журналист Майя Пирогова.

Telegram / MAYDNR

Фото молодой девушки, погибшей во время обстрела Горловки с младенцем на руках, в 2014 году стало шоком для общественности. Вместе с матерью и ребенком в тот день, 27 июля, погибли еще 20 человек, были ранены десятки мирных жителей.

В преддверии годовщины страшной трагедии Михалев, которого до глубины души тронула история защищавшей младенца матери, решил создать скульптуру и установить ее в Горловке.

«Меня так тряхнуло внутренне. Думаю, все-таки годовщина, — поделился эмоциями художник. — Я позвонил своим друзьям в Горловку, казакам. Они воевали с 2014 года. Говорю, так и так, хочу сделать. Мы все это поставим там, где она погибла [, сказали они]. На той площади. И я сразу, не задумываясь, начал ее делать».

YouTube / МАЙ ДНР 2

Композиция представляет увитую металлическими розами конструкцию, в центре которой находятся мать с ребенком. В комментариях под видео с художником на YouTube жители ДНР поблагодарили его за неравнодушие:

«Невероятный мужчина, мастер. Храни вас Господь»;

«Спасибо вам за неравнодушие»;

«Уважение Виктору. Руки золотые, душа без корысти».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинские националисты всю ночь обстреливали Донецк из артиллерии.

Тема:
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