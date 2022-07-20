Рвутся в бой: как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе

Военкор «Известий» показал, как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

На первом выезде еще не все получается, но новобранцы настроены решительно и готовы защищать ДНР и ЛНР.

В танковые подразделения ДНР пришло пополнение. Но перед тем, как отправиться в бой, резервисты проходят обучение на полигоне, и условия на занятиях максимально приближены к боевым. Танкистов учат выслеживать цели с беспилотника и уничтожать противника, даже когда рядом рвутся снаряды. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал на одной из таких тренировок.

Экипажи получили задание. Сначала вождение: круг шесть километров, а затем уже стрельба. Два танка выдвигаются под прикрытием БМП.

Наряду с опытными танкистами резервисты — механики-водители и наводчики, у которых этот учебный выход первый.

Трасса не из простых: десятки поворотов. На огневой рубеж нужно выйти за несколько минут. У каждого по четыре выстрела. Первые на ходу, затем смена огневой позиции. До цели — 1800 метров.

Огонь корректируют с помощью беспилотника, а координаты передают по рации.

Евгений неделю назад сам пришел в танковый батальон, определили в наводчики. Должен научиться выявлять и уничтожать противника. Этот выезд у него был первый.

«Да нету пока позывного… <…> Понравилось, вроде бы не попал точно в цель, но думаю научусь», — пообещал танкист.

Говорит растерялся, нужен еще опыт. Но старшие боевые товарищи всегда поддерживают. У многих за плечами освобождение Мариуполя. Некоторые вернулись оттуда на трофейной технике.

«Т-64, украинская трофейная. На вид красивая, активная защита называется, у нас она исполняет свои обязанности штатные, у них — просто коробки пустые. Просто железяка, в середине нет ничего. Такое отношение к людям…» — рассказал танкист второго танкового батальона НМ ДНР под позывным «Вышка».

Скоро защиту здесь поменяют. Но для обучения, говорят, пока сгодится.

На полигоне все приближено к реальным боевым условиям. Сейчас танки и БМП проходят минно-взрывные заграждения. Все делается для того, чтобы экипажи привыкали к взрывам вокруг.

И самая главная задача сейчас не просто распределить новобранцев по специальностям и научить их. Еще важнее — грамотно подобрать экипаж.

Все танкисты проходят ускоренный курс обучения. Сроки сжаты. Через две недели экипажи должны сработаться, стать одной семьей и отправиться на передовую. Судя по результатам работы на полигоне, у них все получится.

Тема:
Специальная военная операция России
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