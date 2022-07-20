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База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 44

Ликвидировано в ходе атаки более 200 человек личного состава.

База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

База по подготовке резервистов для Вооруженных сил Украины уничтожена под Одессой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте ДАЧНОЕ Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ», — пояснил Конашенков.

В ходе атаки ликвидировано более 200 человек личного состава и свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.

Кроме того, за последние сутки нанесен удар по складу артиллерии ВСУ в ДНР. В Одесской области уничтожена пусковая установка американского ракетного комплекса Harpoon.

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