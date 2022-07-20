База подготовки резервистов под Одессой уничтожена ударом ВС РФ с моря
Ликвидировано в ходе атаки более 200 человек личного состава.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
База по подготовке резервистов для Вооруженных сил Украины уничтожена под Одессой. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте ДАЧНОЕ Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ», — пояснил Конашенков.
В ходе атаки ликвидировано более 200 человек личного состава и свыше десяти единиц военной техники иностранного производства.
Кроме того, за последние сутки нанесен удар по складу артиллерии ВСУ в ДНР. В Одесской области уничтожена пусковая установка американского ракетного комплекса Harpoon.
- 20 июл
- Киев выпустил 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- 20 июл
- Немецкий генерал-лейтенант Маис признал, что у России неисчерпаемые ресурсы
- 20 июл
- Военкор «Известий» сообщил о взятии силами НМ ЛНР стратегического села в ДНР
- 20 июл
- Шойгу поручил группировке «Запад» жестко пресекать обстрелы освобожденных регионов
- 20 июл
- Посольство РФ в США: Россия возвращает мир на освобожденные регионы Украины
- 20 июл
- Минобороны РФ показало видео работы бойцов ВДВ на Украине
- 20 июл
- ВС РФ впервые использовали робота-сапера «Проход-1» в спецоперации на Украине
- 20 июл
- Националисты в «мешке»: союзные силы ведут бои за Светлодарск
- 20 июл
- Рвутся в бой: как проходят учения танкистов-резервистов в Донбассе
- 19 июл
- Несоизмеримая мощь: в США заявили, что никакое оружие не поможет Украине победить РФ
Читайте также
68%
-1.12 56.45
-0.70
Нашли ошибку?