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Во Франции заявили о скорой гибели Запада из-за санкций против РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Москва как была, так и осталась главным поставщиком энергоносителей. Конфликтующие с ней государства серьезно рискуют.

Во Франции заявили о скорой гибели Запада из-за санкций против РФ

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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Тема:
Специальная военная операция России

Экономика Запада начинает разрушаться из-за последствий постоянного увеличения введенных санкций против России. Такое мнение выразил французский банкир Филипп Виллен.

«Наши политики и наши еврократы… не сочли нужным консультироваться с нами ни по поводу военной эскалации, ни по поводу ужасных последствий санкций для наших экономик», — отметил он.

По мнению финансиста, Россия как была, так и осталась главным поставщиком энергоносителей. Из-за проблемы с экономическим сотрудничеством Москвы и Европы, у последней теперь постоянно растут цены на топливо. Это повышает расходы простых граждан, население проваливается в нищету. То же касается различных предприятий и компаний, цена на энергоресурсы поднялась до рекордных значений.

При этом Европейский Центральный банк считает возникновение такой ситуации из-за «недостаточно жесткой монетарной и бюджетной политики». Такое мнение нереалистично, передает Веллен в своей статье для издания Le Figaro.

В конце банкир отметил, что надеется на вступление избирателей и представителей бизнеса в конфронтацию с государством прежде, чем для местной экономики наступит точка невозврата, ведь «слепые еврократы» ведут Запад «к гибели своей наглой ложью».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бездумные санкции довели ЕС до мощного политического кризиса.

Тема:
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