Саперы спасают жителей ДНР от ловушек беглых боевиков ВСУ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Подрываются на минах и люди, и животные — у военных немало рисковой работы.

Саперами поневоле в Донбассе нередко становятся домашние животные, подрываясь на минах в полях и на улицах. Поэтому в освобожденных поселках не прекращается поиск смертельных ловушек. В одну из таких миссий вместе с саперами отправился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Солдат ВСУ, бросай оружие и беги», — такая SMS пришла оператору на телефон при приближении к фронту.

Далее журналисты отключили сигнал телефона и пересели в чуть менее комфортный «Урал».

«Вот они — все прелести фронтовых дорог в кузове „Урала“. Немножко тряски, немножко пыли, но сегодня, можно сказать, путешествуется комфортно, потому что дождь прошел и хотя бы дышать можно», — отметил корреспондент.

Неожиданно среди фронтовиков журналисты встретили женщину.

«А вы как давно воюете?» — поинтересовался журналист.

«Пять лет. У меня отец военный. Брат, царствие небесное, попал под фосфорные снаряды, сильное облучение в ДНР», — рассказала местная жительница.

Прифронтовой поселок постоянно обстреливают. К тому же при отходе ВСУ заминировали местность, поэтому прогулка с бойцом Василием через поля была самой экстремальной авантюрой в моей жизни. Хоть он и уверял, что все тропы изучены.

Через километр обнаруживаем смертоносную находку.

«Тут их три осталось, а было штук семь. Они сами по себе утилизируются со временем. Еще вот тут лежала. Сейчас нет», — заметил проводник.

«Странная конструкция, в которой мины похожие на ВОГ. Близко не подходим, потому что не понятно, в какой момент они взрываются», — показал журналист.

Странная находка — это кумулятивно-осколочные суббоеприпасы. Такие раскидывают попутно ракетами системы «Смерч». Неразорвавшиеся, они еще долго остаются опасными, как и мины.

«Этот участок местные называют гиблым местом, потому что все в округе здесь заминировано. На водопой первыми приходят коровы, они же первыми и подрываются. Вот такие саперы поневоле», — показал корреспондент.

В таких условиях и животным, и местным жителям приходится существовать. Поселок обследуют и разминируют саперы, а сидеть в подвалах людям осталось недолго: фронт стремительно смещается на запад.

Тема:
Специальная военная операция России
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