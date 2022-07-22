ВСУ готовятся взорвать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке
Минобороны РФ: Украина планирует серию провокаций на радиационно опасных объектах в Константиновке
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
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Российское оборонное ведомство призвало кураторов украинских властей одуматься и не подвергать мирное население опасности.
Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, говорится в сообщении межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.
По данным Минобороны, в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца.
ВСУ собираются взорвать хранилища при при отступлении из города и выдать этот теракт за удар российских войск.
В российском ведомстве отметили, что подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах происходят при молчаливом согласии стран Запада.
Минобороны РФ призвало ООН, Международное агентство по атомной энергии, Организацию по запрещению химического оружия и Международный Комитет Красного Креста обратить внимание на провокационные действия украинской армии.
«Еще раз призываем западных кураторов Киева, а также все международные организации оказать влияние на украинские власти и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими воинскими формированиями потенциально опасных объектов на территории Украины в военных целях», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая журналистка рассекретила детали подготовки Киевом экологической провокации.
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