ВСУ готовятся взорвать хранилище радиоактивных отходов в Константиновке

Российское оборонное ведомство призвало кураторов украинских властей одуматься и не подвергать мирное население опасности.

Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины, говорится в сообщении межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

По данным Минобороны, в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики украинские националисты заминировали хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца.

ВСУ собираются взорвать хранилища при при отступлении из города и выдать этот теракт за удар российских войск.

В российском ведомстве отметили, что подобные провокации киевского режима на радиационно и химически опасных объектах происходят при молчаливом согласии стран Запада.

Минобороны РФ призвало ООН, Международное агентство по атомной энергии, Организацию по запрещению химического оружия и Международный Комитет Красного Креста обратить внимание на провокационные действия украинской армии.

«Еще раз призываем западных кураторов Киева, а также все международные организации оказать влияние на украинские власти и предпринять действенные меры, направленные на недопущение использования украинскими воинскими формированиями потенциально опасных объектов на территории Украины в военных целях», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкая журналистка рассекретила детали подготовки Киевом экологической провокации.