Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Без шансов: новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 2 498

Новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»

Без шансов: новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»

Фото: www.globallookpress.com / MOD russia

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Тема:
Специальная военная операция России

Российская разработка впервые была применена во время спецоперации на Украине и зарекомендовала себя как грозное оружие.

Новое российское вооружение — легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305», которые впервые были применены в боевых задачах в рамках спецоперации по защите Донбасса, названы в зарубежном издании Eurasia Times «истребителем гаубиц НАТО». Об этом пишет avia.pro.

По данным издания, с помощью этих ракет можно поражать позиции артиллерии НАТО на Украине с высокой точностью и с безопасной дистанции. Кроме того ракета за один налет может легко уничтожить несколько гаубиц.

Также известны случаи, когда благодаря ракетам «Изделие 305» были уничтожены целые склады с американскими гаубицами М777.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные при участии союзных сил ЛНР и ДНР продолжают освобождение регионов от националистов. Обстрелы Донецка со стороны боевиков в последние дни стали менее интенсивными. Во многом — это заслуга наших артиллеристов, которые уничтожают орудия противника.

Плотным огнем укрепленные позиции украинских националистов кроют и наши реактивные системы залпового огня «Ураган».

Тема:
Специальная военная операция России
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