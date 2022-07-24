Без шансов: новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»

Российская разработка впервые была применена во время спецоперации на Украине и зарекомендовала себя как грозное оружие.

Новое российское вооружение — легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305», которые впервые были применены в боевых задачах в рамках спецоперации по защите Донбасса, названы в зарубежном издании Eurasia Times «истребителем гаубиц НАТО». Об этом пишет avia.pro.

По данным издания, с помощью этих ракет можно поражать позиции артиллерии НАТО на Украине с высокой точностью и с безопасной дистанции. Кроме того ракета за один налет может легко уничтожить несколько гаубиц.

Также известны случаи, когда благодаря ракетам «Изделие 305» были уничтожены целые склады с американскими гаубицами М777.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные при участии союзных сил ЛНР и ДНР продолжают освобождение регионов от националистов. Обстрелы Донецка со стороны боевиков в последние дни стали менее интенсивными. Во многом — это заслуга наших артиллеристов, которые уничтожают орудия противника.