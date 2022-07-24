Без шансов: новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»
Новые российские ракеты назвали «истребителями гаубиц НАТО»
Фото: www.globallookpress.com / MOD russia
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Российская разработка впервые была применена во время спецоперации на Украине и зарекомендовала себя как грозное оружие.
Новое российское вооружение — легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие 305», которые впервые были применены в боевых задачах в рамках спецоперации по защите Донбасса, названы в зарубежном издании Eurasia Times «истребителем гаубиц НАТО». Об этом пишет avia.pro.
По данным издания, с помощью этих ракет можно поражать позиции артиллерии НАТО на Украине с высокой точностью и с безопасной дистанции. Кроме того ракета за один налет может легко уничтожить несколько гаубиц.
Также известны случаи, когда благодаря ракетам «Изделие 305» были уничтожены целые склады с американскими гаубицами М777.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные при участии союзных сил ЛНР и ДНР продолжают освобождение регионов от националистов. Обстрелы Донецка со стороны боевиков в последние дни стали менее интенсивными. Во многом — это заслуга наших артиллеристов, которые уничтожают орудия противника.
Плотным огнем укрепленные позиции украинских националистов кроют и наши реактивные системы залпового огня «Ураган».
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