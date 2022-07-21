По всей линии фронта: как ВС РФ «Ураганами» уничтожают оружие НАТО на Украине

Военкор «Известий» показал, как РСЗО «Ураган» уничтожают оружие НАТО на Украине

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Полный пакет снарядов только одной такой установки способен зачистить территорию в несколько футбольных полей.

Плотным огнем укрепленные позиции украинских националистов кроют и наши реактивные системы залпового огня «Ураган». За очередной атакой наблюдал корреспондент «Известий» Александр Морозов.

На этих кадрах с беспилотника, дальнобойная американская гаубица — М777. Ее засекла наша воздушная разведка. Удар, мощный взрыв и пушки нет. Украинское орудие уничтожили «Ураганы» группировки «Отважные».

«Задачу приняли, оперативно выехали в район, навелись и открыли огонь», — поделился начальник расчета с позывным «Стрела».

Длина ракеты — 5 метров, калибр — 220 миллиметров. Сейчас «Ураган» заряжают специальным снарядом, который способен пробить перекрытие толщиной в полметра.

Такими снарядами уничтожают укрепленные доты. Позиции «Урагана» находятся в 20 километрах от блиндажей ВСУ.

«Дальность таких снарядов до 35 километров, поражают живую силу противника и малую бронированную технику. Площадь поражения таких снарядов на боевой машине — четыре футбольных поля полным пакетом», — объяснил начальник расчета «Ураган» с позывным «Кинжал».

Двадцатитонные машины на скорости движутся на огневые позиции. Пять минут — и реактивная система залпового огня готова открыть ураганный огонь.

«Прекрасно понимаем, что от нас зависит жизнь и здоровье личного состава, наших товарищей боевых. Поэтому пытаемся выполнить задачу в максимально кротчайшие сроки, точно и аккуратно», — отметил начальник расчета с позывным «Стрела».

РСЗО «Отважных» сейчас наносят удары по всей линии фронта. Каждая звезда на бампере этого «Урагана» — это успешно пораженная цель. Всего таких звезд здесь 14. Огонь в основном ведут по укрепленным позициям националистов.

Защищают комплексы бойцы мотострелковой роты.

«Гранатомет — на всякий случай, если будет танкоопасное направление, выскочит танк или какая-то легкобронированная техника мы могли бы отразить нападение противника, уже своими силами», — объяснил водитель с позывным «Джакс».

Пока боевой расчет сворачивает реактивный комплекс, по рации командиру «Урагана» приходят координаты новой цели.

Только за один боевой выход этот «Ураган» уничтожил несколько броневиков, пушку и две укрепленные позиции боевиков.

Тема:
Специальная военная операция России
21 июл
«Уже и она попрошайничает?» — жена Зеленского обратилась к США за оружием для ВСУ
21 июл
РИА Новости: ВС РФ применяют усиленные БПЛА «Ланцет» в спецоперации на Украине
21 июл
Чтобы дороги Донбасса стали безопасными: как в ДНР обучают саперов
20 июл
«Вы — тихушники»: Кеосаян разнес осудивших спецоперацию звезд шоу-бизнеса
20 июл
Военный эксперт развенчал миф о «жутком супероружии» HIMARS
20 июл
В Совфеде объяснили суть изменения географических задач спецоперации на Украине
20 июл
В воздушном бою уничтожены украинские МиГ-29 и Су-25
20 июл
Охлобыстин высмеял противников спецоперации: «Рабы мейнстрима»
20 июл
Подразделения ЦВО доставили в Лисичанск гуманитарную помощь
20 июл
Под предлогом защиты националисты согнали на завод жителей Авдеевки
+14° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
Сложнее всего ничего не делать: китайский совет дня на четверг, 21 июля

Последние новости

8:40
Беременную внучку Людмилы Гурченко оставил любимый человек
8:32
Директор ЦРУ Бернс сообщил об идеальном здоровье Владимира Путина
8:25
Российский газ снова поступает в ФРГ по «Северному потоку»
8:11
Бактерии растут в геометрической прогрессии: что опасно есть в поезде
7:58
«Чтобы ноги его не было!» — на фестивале возник конфликт из-за Петросяна и Степаненко
7:42
По всей линии фронта: как ВС РФ «Ураганами» уничтожают оружие НАТО на Украине

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Иллюзия дееспособности: как команда медиков «собирает» Байдена на выступления
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год