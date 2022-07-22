Не оставляя шансов: как работают «Гиацинты» по позициям ВСУ на Украине

Российские военные при участии союзных сил ЛНР и ДНР продолжают освобождение регионов от националистов.

Обстрелы Донецка со стороны боевиков в последние дни стали менее интенсивными. Во многом — это заслуга наших артиллеристов, которые уничтожают орудия противника. За работой дальнобойных гаубиц «Гиацинт» наблюдал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Прозвучала команда „к бою“, расчет снимает маскировку… Это одно из самых дальнобойных гаубиц, которые есть на вооружении у российской армии и союзных сил, которые воюют сейчас в Донбассе, „Гиацинт“. Они бывают в двух исполнениях: на самоходных шасси, гусеничном, и вот такая — буксируемая. Калибр — 152 миллиметра, но заряд усиленный, потому что гильза 203 миллиметра. Бросает снаряд на 33 километра. Сейчас будет вестись огонь по позициям ВСУ в райне поселка Пески», — заметил журналист.

Это был первый, пристрелочный выстрел, сейчас корректировщики поправят, и вторым снарядом должны положить точно в цель.

Наводчик этого орудия — молодой парень с позывным «Малой» еще совсем недавно работал в ресторане, мечтал стать шеф-поваром, но в конце февраля пошел в военкомат добровольцем, попал в артиллерию, в первую бригаду народной милиции ДНР. Огонь «Гиацинты» 1-й бригады ведут днем и ночью, постоянно меняют позиции. Во многом, благодаря их работе обстрелы Донецка в последнее время уже не такие интенсивные как пару недель назад.