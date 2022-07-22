Не оставляя шансов: как работают «Гиацинты» по позициям ВСУ на Украине

Военкор «Известий» показал работу «Гиацинтов» по позициям ВСУ на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные при участии союзных сил ЛНР и ДНР продолжают освобождение регионов от националистов.

Обстрелы Донецка со стороны боевиков в последние дни стали менее интенсивными. Во многом — это заслуга наших артиллеристов, которые уничтожают орудия противника. За работой дальнобойных гаубиц «Гиацинт» наблюдал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

«Прозвучала команда „к бою“, расчет снимает маскировку… Это одно из самых дальнобойных гаубиц, которые есть на вооружении у российской армии и союзных сил, которые воюют сейчас в Донбассе, „Гиацинт“. Они бывают в двух исполнениях: на самоходных шасси, гусеничном, и вот такая — буксируемая. Калибр — 152 миллиметра, но заряд усиленный, потому что гильза 203 миллиметра. Бросает снаряд на 33 километра. Сейчас будет вестись огонь по позициям ВСУ в райне поселка Пески», — заметил журналист.

Это был первый, пристрелочный выстрел, сейчас корректировщики поправят, и вторым снарядом должны положить точно в цель.

Наводчик этого орудия — молодой парень с позывным «Малой» еще совсем недавно работал в ресторане, мечтал стать шеф-поваром, но в конце февраля пошел в военкомат добровольцем, попал в артиллерию, в первую бригаду народной милиции ДНР. Огонь «Гиацинты» 1-й бригады ведут днем и ночью, постоянно меняют позиции. Во многом, благодаря их работе обстрелы Донецка в последнее время уже не такие интенсивные как пару недель назад.

Тема:
Специальная военная операция России
22 июл
Командиру неонацистской группировки «Медведи SS» грозит смертельная казнь
22 июл
Украинский генерал Маломуж заявил о мобилизации пенсионеров для наступления
22 июл
В США сообщили о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины
22 июл
ВСУ в Славянске грабили дома мирных жителей под видом русских военных
22 июл
Она сражалась за правду: 13-летняя писательница из ЛНР боится за жизнь после попадания в «Миротворец»
22 июл
Военкор «Известий» показал последствия удара HIMARS по агроферме в ЛНР
22 июл
Российские военные уничтожили четыре американские установки HIMARS
22 июл
ВС РФ уничтожили пункт дислокации нацистов «Черной сотни» в Краматорске
22 июл
Огненный шар: ТОС «Солнцепек» сметают с лица земли позиции ВСУ
22 июл
Гиблое место: как саперы спасают жителей ДНР от ловушек беглых боевиков ВСУ
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
57.39
0.91 57.76
0.65
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 22 июля

Последние новости

20:56
Боня уличила малолетнюю дочь в воровстве: «Не рано ли?!»
20:37
Зуд, насморк и чихание: чем опасен долгий сон на одной подушке
20:22
Не оставляя шансов: как работают «Гиацинты» по позициям ВСУ на Украине
19:58
В чем главная ошибка матерей-одиночек, мечтающих выйти замуж?
19:54
Поход в театр Микки Мауса закончился массовой дракой в Диснейленде
19:31
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС на Crew Dragon не ранее 29 сентября

Сейчас читают

Не только оспа: чем опасны для людей укусы диких обезьян
Совершенно секретно: почему Шатунов запретил показывать своих детей до 18-летия
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога
Онколог рассказал, как кишечник предупреждает о появлении рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год