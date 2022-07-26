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NYT: боевой дух украинской армии снижается из-за не желающих служить новобранцев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 8

В последний месяц обеспечивать призыв в ВСУ стали за счет сельских жителей, которые не имеют достаточных финансов откупиться от службы в армии.

NYT: боевой дух украинской армии снижается из-за не желающих служить новобранцев

Фото: www.globallookpress.com / Mykhaylo Palinchak

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Боевой дух в Вооруженных силах Украины (ВСУ) с каждым месяцем падает. Причина — набор на улицах в войска тех, кто не горит желанием участвовать в боевых действиях и отказе тем, кто желает отправиться на передовую. О непростой ситуации в украинской армии сообщила газета The New York Times.

Население страны все больше возмущено тем, как происходит выбор получателей повесток. Она является «тайной и произвольной». Но, по мнению граждан, при этом нарушаются законы правительства.

«Некоторые из получателей повесток говорят, что им никогда не давали выбора… в то время как есть сообщения о мужчинах, которые жаждут участвовать в боевых действиях, но им отказывают по причинам, которые являются бюрократическими… Процесс покрыт тайнами с малой долей открытости о стандартах, применяемых к каждому этапу», — сказано в материале издания.

В связи с этим молодые люди на Украине боятся покидать квартиры, чтобы не получить повестку. Параллельно возрастает количество Telegram-каналов, которые сообщают о местонахождении вербовщиков, чтобы с ними можно было избежать случайной встречи.

Призыв нежелающих служить снижает моральный дух и боевой настрой как новобранцев, так и тех, кто уже находится на передовой.

«Горжусь своей военной службой и возмущаюсь, что мою профессию низводят до уровня наказания для этих отморозков. Это унизительно. От них невозможно избавиться или применить силу — они подадут в суд», — привело издание слова сержанта.

При этом за последний месяц призыв в украинскую армию обеспечивается в основном за счет сельских жителей. В отличие от горожан у них недостаточно финансов, чтобы откупиться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что националисты взорвали школу с людьми в Белогоровке ради фейка для западных СМИ.

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