Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ городских застройках Донбасса

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Минобороны показало работу штурмовых подразделений ВДВ в городской застройке

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Укрепленные украинскими военными огневые точки уничтожаются выстрелами из минометных орудий.

Министерство обороны России показало работу подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Российские военные в условиях городской застройки в составе штурмовых групп продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар и расчетов крупнокалиберных пулеметов. Для уничтожения огневых точек противника прибегают к выстрелам из минометных орудий.

В ходе боя десантники, заняв огневые позиции и проведя боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как союзные войска шли к освобождению Лисичанска.

Тема:
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