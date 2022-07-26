Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ городских застройках Донбасса

Укрепленные украинскими военными огневые точки уничтожаются выстрелами из минометных орудий.

Министерство обороны России показало работу подразделений ВДВ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Российские военные в условиях городской застройки в составе штурмовых групп продвигаются вперед под прикрытием снайперских пар и расчетов крупнокалиберных пулеметов. Для уничтожения огневых точек противника прибегают к выстрелам из минометных орудий.

В ходе боя десантники, заняв огневые позиции и проведя боевую стрельбу из снайперского и тяжелого пулеметного вооружения, уничтожили личный состав и автомобильную технику ВСУ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как союзные войска шли к освобождению Лисичанска.