Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов

И сейчас свежие кадры из Авдеевки — именно оттуда неонацисты обстреливают жилые кварталы Донецка. На подступах к поселку разворачивается ожесточенный бой. Союзные силы сжимают кольцо вокруг боевиков, и те идут на отчаянные меры в попытках остановить наступление. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиуллину удалось подойти к самому краю передовой.

По пути на позиции командир батальона с позывным «Вульф» рассказывает последние новости. ВСУ становятся активнее.

«Контратаку отбили, три БМП, артиллерия», — рассказал военнослужащий о последних событиях на передовой.

Попытку штурма формирования Украины предприняли рано утром, но вынуждены были отступить. В ответ по ним отработала артиллерия союзных сил. С авиацией у бойцов ДНР теперь тоже прямая связь.

«Я сам провожу разведку, выявляю огневые точки, передаю их», — сообщил «Вульф».

В Авдеевке сейчас особенно заметно движение. Противник устроил перегруппировку. За ним внимательно следят.

«Пушки эти… Недавно показывали, как Британия завезла новые пушки. Недавно пролетал беспилотник уже здесь, в нашем районе эти пушки уже», — рассказал один из военнослужащих.

К так называемым «птичкам» везде теперь особое отношение. ВСУ активно используют их для своих атак.

«Вот мы вышли в окопе на относительный край. Это, естественно, не первая линия обороны. Потому что так тихо бы не было. Но и сюда периодически прилетает. У бойцов на этих рубежах есть свои правила, если слышат звук квадрокоптера, нужно сразу искать укрытие», — показал обстановку военкор «Известий».

Крупнокалиберной артиллерией не работают, но мелких мин не жалеют. Ответ бойцы ДНР тоже могут дать в полную силу. Здесь все готово к отражению атаки, несколько «Шмелей», лента патронов. В подразделении много тех, кто служит не первый год. «Бульдозер» воюет с 2014 года. После уходил, потом вернулся. На то у него личные причины.

«У меня дядьку убили в Лисичанске. „Торнадо“ или кто там… Машину пытались отобрать, не отдал дядька. Ну и застрелили они его», — объяснил боец возвращение на передовую.

Сам он родился в Ясиноватой. Фактически стоит на границе своего родного города. Теперь ждет команды идти вперед. Пока же идет подготовка.

«Враг сосредоточился там. Здесь коксохимический завод, авдеевская трасса, которую мы перешли и заняли господствующие высоты. Их очень нам не хватало, чтобы сковывать передвижения и дислокацию противника», — сообщил «Вульф».

Пехоты ВСУ стало заметно меньше, подразделение «Вульфа» — одна из основных причин этого. Даже в мелких позиционных стычках преимущество на стороне бойцов ДНР.