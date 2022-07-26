Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
Боевики ВСУ идут на отчаянные меры, чтобы остановить наступление участников спецоперации по защите Донбасса. Военкору «Известий» удалось подойти к самому краю передовой и показать обстановку.
Фото, видео: © РИА Новости / Игорь Маслов; 5-tv.ru
И сейчас свежие кадры из Авдеевки — именно оттуда неонацисты обстреливают жилые кварталы Донецка. На подступах к поселку разворачивается ожесточенный бой. Союзные силы сжимают кольцо вокруг боевиков, и те идут на отчаянные меры в попытках остановить наступление. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиуллину удалось подойти к самому краю передовой.
По пути на позиции командир батальона с позывным «Вульф» рассказывает последние новости. ВСУ становятся активнее.
«Контратаку отбили, три БМП, артиллерия», — рассказал военнослужащий о последних событиях на передовой.
Попытку штурма формирования Украины предприняли рано утром, но вынуждены были отступить. В ответ по ним отработала артиллерия союзных сил. С авиацией у бойцов ДНР теперь тоже прямая связь.
«Я сам провожу разведку, выявляю огневые точки, передаю их», — сообщил «Вульф».
В Авдеевке сейчас особенно заметно движение. Противник устроил перегруппировку. За ним внимательно следят.
«Пушки эти… Недавно показывали, как Британия завезла новые пушки. Недавно пролетал беспилотник уже здесь, в нашем районе эти пушки уже», — рассказал один из военнослужащих.
К так называемым «птичкам» везде теперь особое отношение. ВСУ активно используют их для своих атак.
«Вот мы вышли в окопе на относительный край. Это, естественно, не первая линия обороны. Потому что так тихо бы не было. Но и сюда периодически прилетает. У бойцов на этих рубежах есть свои правила, если слышат звук квадрокоптера, нужно сразу искать укрытие», — показал обстановку военкор «Известий».
Крупнокалиберной артиллерией не работают, но мелких мин не жалеют. Ответ бойцы ДНР тоже могут дать в полную силу. Здесь все готово к отражению атаки, несколько «Шмелей», лента патронов. В подразделении много тех, кто служит не первый год. «Бульдозер» воюет с 2014 года. После уходил, потом вернулся. На то у него личные причины.
«У меня дядьку убили в Лисичанске. „Торнадо“ или кто там… Машину пытались отобрать, не отдал дядька. Ну и застрелили они его», — объяснил боец возвращение на передовую.
Сам он родился в Ясиноватой. Фактически стоит на границе своего родного города. Теперь ждет команды идти вперед. Пока же идет подготовка.
«Враг сосредоточился там. Здесь коксохимический завод, авдеевская трасса, которую мы перешли и заняли господствующие высоты. Их очень нам не хватало, чтобы сковывать передвижения и дислокацию противника», — сообщил «Вульф».
Пехоты ВСУ стало заметно меньше, подразделение «Вульфа» — одна из основных причин этого. Даже в мелких позиционных стычках преимущество на стороне бойцов ДНР.
- 26 июл
- Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй
- 26 июл
- Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса
- 26 июл
- Военкор «Известий» показал кадры уничтожения наблюдательного пункта ВСУ
- 26 июл
- Около трех тысяч мариупольцев отметят новоселье еще до Нового года
- 26 июл
- Минобороны РФ ответило западным СМИ на информацию о мобилизации в России
- 26 июл
- Минобороны РФ: Российские ВКС уничтожили артиллерийский дивизион в Николаеве
- 26 июл
- Минобороны РФ: более 40 иностранных наемников одним ударом уничтожены в ДНР
- 26 июл
- Зачистка продолжается: работа штурмовых подразделений ВДВ в городских застройках Донбасса
- 26 июл
- Ракеты HIMARS начали сбивать в Донбассе из комплексов «Бук-М3»
- 26 июл
- Опубликовано видео уничтожения пунктов и техники ВСУ ударными вертолетами Ка-52
Читайте также
88%
0.88 59.41
0.74
Нашли ошибку?