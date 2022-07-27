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«Пытается взбить сливки, как лягушка»: Дряшин о выступлении Ауг в Эстонии

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 409

Журналист Дряшин раскритиковал Юлию Ауг за появление на таллинском фестивале

«Пытается взбить сливки, как лягушка»: Дряшин о выступлении Ауг в Эстонии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Журналист не сомневается, что в скором времени актриса, не поддержавшая спецоперацию, и вовсе останется без работы.

Актриса Юлия Ауг, критиковавшая Россию из-за спецоперации из Эстонии, попала под раздачу российского журналиста Михаила Дряшина. Артистка накануне выступила на таллинском телеканале в связи с месячником культуры «Ваба Лава», который стартовал в выходные в Нарве. Там она рекламировала концерт группы «Ляпис Трубецкой», а за билет предлагала заплатить всего 10 евро.

«Где еще полгода назад была она, а где „Ляпис Трубецкой“? Ныне же на одной паперти, причем „Ляпис“ у нее выигрывает», — комментирует публицист на портале «Абзац».

Журналист не сдержал иронии и по поводу того, что Ауг зазывала гостей на выставки и рыцарские турниры. Большего, дает понять он, артистке уже не предлагают.

«Чувствуете всю мощь хуторской джинсы? Она старается. Еще б на утренник успеть в дом зажиточного русского, а к Новому году похудеть — тогда снегуркой возьмут», — добавил Дряшин.

В скором времени, не сомневается публицист, артистка и вовсе канет в небытие. Пока она еще держится на плаву.

«Трепыхается, пытается взбить сливки, как лягушка. Получается не очень. Играет в активность, внедряется в поселковые фестивали и прочие движухи для узкого круга на приграничных территориях — Прибалтика, Израиль. И это она еще на плаву. Потом канет», — добавил он.

Юлия Ауг ранее выступила против спецоперации на Украине. В связи с этим большинство россиян не разделили позицию актрисы «Ленкома». После скандала она переехала в Нарву (Эстония), откуда родом ее дедушка. Также она сменила фамилию на Клеттенберг. Правда, недавно знаменитость вернулась в Москву, заявив, что никуда эмигрировать не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Екатерина» Юлия Ауг сменила фамилию из-за хейта.

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