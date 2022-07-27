«Какое дно!» — украинскую звезду Яну Соломко затравили за жизнь в России
Украинскую звезду Яну Соломко затравили за жизнь в России
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Не поддерживаешь — плохо, ничего не говоришь тоже плохо. Ряд украинцев готовы любить своих кумиров только в одном случае, если те на их стороне.
Специальная военная операции России по защите Донбасса расколола шоу-бизнес на несколько лагерей. Одни резко высказались в адрес РФ и в спешке бежали из страны, другие же поддержали действия российских властей. Однако не все знаменитости решили вступать в политические дискуссии. В числе таких оказалась и украинская звезда Яна Соломко, которая все чаще выступает в России под псевдонимом Soyana. За что в последние месяцы и слышит в свой адрес слова о предательстве родины.
«Какое дно!»;
«Ужас!»;
«Вторая Лорак, разочарованы!» — цитирует StarHit гнев соотечественников Соломко.
Соотечественники возмущены позицией Соломко, которая, по их мнению, поступила подло, не поддержав власти родной Украины, как и Ани Лорак. В марте именную плиту певицы демонтировали в украинском городе Черновцы. Такое решение приняли местные власти, объяснив — знаменитость уже давно живет в России и поет для другой публики. Ее коллега Анастасия Приходько и вовсе призвала лишить гражданства Украины Лорак вместе со Светланой Лободой, обвинив их в «измене родине». Но, несмотря на обрушившийся негатив и травлю, Лорак и Соломко продолжает хранить молчание относительно политической ситуации и занимаются творчеством.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что от Ани Лорак отреклась близкая подруга.
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