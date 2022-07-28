Серьезные потери: военкор «Известий» показал уничтожение ВСУ из «Гиацинтов»

Оглушительный грохот весь день слышен в Авдеевке, откуда прямо в эти минуты союзные войска выбивают националистов. Причем боевикам дают шанс сложить оружие. Их позиции забрасывают листовками с инструкцией для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление.

Такую тактику применяют прибывшие на помощь соседям военнослужащие 2-го корпуса Народной милиции ЛНР. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин находится на передовой.

Грозное оружие — «Гиацинт». Снаряды способны стрелять на расстояние в 30 километров. Точно в цель, в укрепрайон ВСУ, боеприпасы отправляют артиллеристы 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Контрбатарейная борьба на северском направлении продолжается и днем, и ночью. Противник несет серьезные потери.

«Сейчас они пытаются отступить с Северска на Соледар, мы им этого не даем. Держим их на одном уровне — поражаем, уничтожаем», — рассказал военнослужащий 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Тимоха»

Наступает штурмовая пехота союзных сил при поддержке артиллерии. Освобождать ДНР помогает 2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР.

«У нас задача одна — освободить все от фашистской нечисти. Мы же братский народ, должны друг другу помогать», — сообщил боец с позывным «Майкл».

Луганские бойцы готовы и эвакуировать мирных жителей из освобождаемых населенных пунктов ДНР. Когда шли боевые действия во Врубовке (это недалеко от Попасной), сотрудник военной комендатуры — водитель с позывным «Коб» — забрал из-под обстрелов около 60 мирных жителей.

«У было нас несколько попыток. В первый раз мы заехали туда, но не смогли даже подступить — такой интенсивный огонь был, что мы туда не доехали. Просто увидели ее, примерно поняли расположение улиц. А на следующий день, рано утром, эвакуировали большую часть», — рассказал военнослужащий 2-го корпуса Народной милиции ЛНР.

Украинские боевики прицельно стреляли по людям из лесопосадок. Поэтому во время эвакуации сотрудники военной комендатуры прикрывали колонну с помощью вот этой зенитной установки. Действовали очень быстро и грамотно.

«Перебежками очень быстрыми выводили. Некоторые люди были достаточно преклонного возраста, поэтому выносили на носилках и инвалидных креслах», — раскрыл детали операции военнослужащий 2-го корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Грек».

Зенитный взвод в составе военной комендатуры сейчас обеспечивает порядок на освобожденных территориях. Вот снова в небе недалеко от Попасной замечен украинский беспилотник — цель поражена.

Вот так сейчас выглядит большая часть домов в Попасной. От некоторых зданий остались развалины. Украинские боевики продолжают обстреливать уже бывшие свои территории. Дома в Попасной под огнем едва ли не каждый день. Жители вынуждены жить в подвалах. Крыша этого многоквартирного дома после обстрелов — как решето. Теперь даже во время дождя лучше спускаться в укрытие.

После окончания боевых действий в Попасной некоторые горожане вернулись в город. Сейчас здесь уже более 200 человек. Сотрудники военной комендатуры проверяют их дома и участки на наличие боеприпасов.

«Заминированы в основном колодцы. Дабы оставить население без воды, чтобы поднять панику и нежелание принимать ЛНР», — рассказал боец с позывным «Майкл».

Сейчас важно помочь жителям наладить мирную жизнь. Военнослужащие 2-го армейского корпуса доставляют людям гуманитарную помощь, делятся с ними топливом и подвозят воду. А те еще раз благодарят их за освобождение от неонацистов.