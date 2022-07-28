На видео продемонстрировали координацию военных сил ДНР и РФ на поле боя
На кадры попали слаженные действия военных ДНР и России. В задачи военных входило нанесение ударов по крупному опорному пункту украинских боевиков.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; RT
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Кадры слаженной работы одиннадцатого полка Народной милиции ДНР показал военкор RT Андрей Филатов. Видео было снято с летательного аппарата — коптера. На кадрах видно дымящееся поле боя и разрывы от ракет.
Отмечается, что полк наносит удары по крупному опорному пункту украинских военных около поселка Новолуганское. Одновременно российская авиация поддерживала и прикрывала бойцов с воздуха.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня «Град». Как это было, показали в Минобороны.
Также весь день в Авдеевке слышен оглушительный грохот, откуда прямо в эти минуты союзные войска выбивают националистов. Причем боевикам дают шанс сложить оружие. Их позиции забрасывают листовками с инструкцией для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление.
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