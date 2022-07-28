Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

На видео продемонстрировали координацию военных сил ДНР и РФ на поле боя

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 310

На кадры попали слаженные действия военных ДНР и России. В задачи военных входило нанесение ударов по крупному опорному пункту украинских боевиков.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; RT

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Тема:
Специальная военная операция России

Кадры слаженной работы одиннадцатого полка Народной милиции ДНР показал военкор RT Андрей Филатов. Видео было снято с летательного аппарата — коптера. На кадрах видно дымящееся поле боя и разрывы от ракет.

Отмечается, что полк наносит удары по крупному опорному пункту украинских военных около поселка Новолуганское. Одновременно российская авиация поддерживала и прикрывала бойцов с воздуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня «Град». Как это было, показали в Минобороны.

Также весь день в Авдеевке слышен оглушительный грохот, откуда прямо в эти минуты союзные войска выбивают националистов. Причем боевикам дают шанс сложить оружие. Их позиции забрасывают листовками с инструкцией для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление.

 

 

Тема:
Специальная военная операция России
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