На видео продемонстрировали координацию военных сил ДНР и РФ на поле боя

Кадры слаженной работы одиннадцатого полка Народной милиции ДНР показал военкор RT Андрей Филатов. Видео было снято с летательного аппарата — коптера. На кадрах видно дымящееся поле боя и разрывы от ракет.

Отмечается, что полк наносит удары по крупному опорному пункту украинских военных около поселка Новолуганское. Одновременно российская авиация поддерживала и прикрывала бойцов с воздуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с помощью беспилотников бойцы ДНР обнаружили замаскированные в лесу укрепрайоны ВСУ и ударили по ним из реактивных систем залпового огня «Град». Как это было, показали в Минобороны.

Также весь день в Авдеевке слышен оглушительный грохот, откуда прямо в эти минуты союзные войска выбивают националистов. Причем боевикам дают шанс сложить оружие. Их позиции забрасывают листовками с инструкцией для тех, кто решил добровольно прекратить сопротивление.